Una estrella de reality shows en Atlanta usó un préstamo de emergencia del gobierno federal por el coronavirus para millonarios gastos personales.

Maurice Fayne, quien actúa como Arkansas Mo en el programa VH1 “Love & Hip Hop: Atlanta”, fue arrestado por un cargo de fraude bancario.

Fayne solicitó un préstamo del Programa de Protección de Cheques por más de $ 3 millones y recibió un poco más de $ 2 millones.

PPP LOAN FRAUD CHARGE: @loveandhiphop Atlanta's Arkansas Mo in trouble with the Feds. Prosecutors say Mo, real name Maurice Fayne, used money supposed to pay salaries for small business workers to buy himself luxury items. @GoodDayAtlanta @fox5atlantahttps://t.co/Zg3jssz5QU pic.twitter.com/EZTrqsCGxN — Marc Teichner (@mteichnerfox5) May 14, 2020

Maurice Fayne, quien actúa como Arkansas Mo en el programa VH1 “Love & Hip Hop: Atlanta”, fue arrestado por un cargo de fraude bancario, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa, reporta la agencia AP.

Love & Hip Hop: Atlanta star #MauriceFayne aka #ArkansasMo was charged with federal bank fraud. The 37-year-old appeared on nine episodes of #LHHATL in season 8, obtained a Paycheck Protection Program loan in the name of a trucking company, but spent the funds on himself. pic.twitter.com/BwJ0e4lOGy — CITY ALERT | Digital Content (@CityAlert) May 13, 2020

Fayne, de 37 años, es el único propietario del negocio de transporte Flame Trucking y en abril solicitó un préstamo que el gobierno federal estaba ofreciendo a las pequeñas empresas diezmadas por la pandemia de coronavirus, dijeron las autoridades.

Maurice Fayne allegedly received more than $2 million from a loan through the federal Paycheck Protection Program and used most of it to buy jewelry, lease a Rolls Royce and to pay child support, federal prosecutors said. https://t.co/MQC2kMf1BE — NBC New York (@NBCNewYork) May 14, 2020

En su solicitud, Fayne declaró que su negocio empleaba a 107 empleados con una nómina mensual promedio de $ 1,490,200, según el comunicado.

Utilizó más de $ 1.5 millones del préstamo para comprar joyas, incluido un reloj presidencial Rolex y un anillo de diamantes de 5,73 quilates, según el comunicado. Fayne también arrendó un Rolls Royce Wraith 2019 y pagó $ 40,000 en manutención infantil.

‘Love & Hip Hop’ TV Star Charged for Using PPP Funds to Buy Lavish Gifts for Himself:

A reality TV personality who stars in Love & Hip Hop: Atlanta, has been arrested on federal bank fraud charges arising from a Paycheck Protection https://t.co/qigCzPQBS6 #mauricefayne pic.twitter.com/WuBMiVlYo4 — Rich Mitchell (@CDNnow) May 14, 2020

“En un momento en que las pequeñas empresas están luchando por sobrevivir, no podemos tolerar a nadie impulsado por la avaricia personal, que dirige mal la asistencia federal de emergencia destinada a mantener a flote a las empresas”, dijo Chris Hacker, agente especial a cargo del FBI Atlanta.