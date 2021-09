La madre de Kimberly Flores revela verdad

“Kimberly me ha hecho la vida imposible” comenta

¿Es verdad todo lo que dijo la mujer? Tras atacar a su propia hija, llamándola ‘puerca’ y que se había casado con Edwin Luna solo por dinero, la madre de Kimberly Flores no se queda callada y revela una inesperada verdad: “Ella siempre me hacía la vida imposible” confesó en entrevista exclusiva para el portal de Suelta la sopa. Las cosas no han ido muy bien para Kimberly Flores desde que entró al reality show La casa de los famosos, en donde se le ha visto muy cerquita del actor Roberto Romano, provocando que a la originaria de Guatemala le lluevan infinidades de críticas debido a que “estaba echando a perder su matrimonio” con Edwin Luna. La mamá de Kimberly Flores despotrica contra su propia hija Por si fuera poco con todo lo que está pasando, la madre de Kimberly Flores, Becky Colombani decidió agregar un granito de arena al problemón en el que estaba su hija, afirmando que el cantante mexicano, Edwin Luna ha golpeado a su hija en incontables de veces y que la guatemalteca solo se casó con él por interés. De acuerdo con el portal de Suelta la sopa, arremetió sin miedo alguno contra el cantante de La trakalosa: “Él le ha hecho muchas cosas a Kimberly. Yo conozco a mi hija, y sé que él le ha hecho mucho daños” y remató diciendo que Kim sólo se casó con el por dinero: “Ella no lo quiere, quién va a querer a ese hombre. Ese hombre me le ha hecho mucho daño a la nena, él no es el hombre de mi hija”.

¿Se arrepiente? Madre de Kimberly Flores revela inesperada verdad Ante estas fuertes declaraciones, en donde incluso la acusó de meterse con hombres casados para obtener dinero fácil, la madre de Kimberly Flores tal parece que la culpa cayó encima de ella y ante estas palabras declaró que no todo lo que había dicho era verdad y que simplemente despotricó de esta manera porque estaba enojada con su la modelo: “Todo lo que yo dije, lo que hayas escuchado de todo eso, hubo mucha cólera en mí, mucha cólera mía, ¿me entiendes? No te voy a decir que es verdad o que es mentira, pero no todo lo que dije es verdad, hay cosa que sí son ciertas”, declaró Becky Colombani, madre de Kimberly Flores.

“Ella me hizo la vida imposible” Madre de Kimberly Flores revela inesperada verdad Sin embargo, y para sorpresa de muchos de los seguidores de Suelta la sopa, la propia madre de la modelo guatemalteca, Kimberly Flores declaró una inesperada verdad, y dijo que la esposa de Edwin Luna le hacía la vida imposible y por eso estaba enojada con ella: “Ella siempre me hacía la vida imposible, ‘Kimberly quédate en casa’, ella agarró la calle, ella la agarró”. Después de esto, Becky Colombani confesó que ella había dicho todo eso de su propia hija debido a que estaba enojada con ella debido a que la modelo la había retado: “Porque estaba enojada, porque ella me retó, ella me dijo que nadie me iba a creer, entonces yo me sentí como ‘oyéme, a mi me respetas”.

“A ella no le importa pasar por encima de nadie”: Madre de Kimberly Flores revela inesperada verdad La madre de Kimberly Flores comentó que si hubiera tenido a la modelo “la dejaba sin un pelo”: “Y si la hubiera tenido cerca de mí, la dejo sin un pelo. A ella no se le puede olvidad que yo la parí, y a mí no me interesa lo demás”, arremetió Becky Colombani contra su propia hija, esposa de Edwin Luna. Y aunque tachó a su hija de todo, la señora confesó que sí estaba arrepentida por haberle dicho todo eso, pero no sin antes dejar otro “mensaje” respecto a la actitud de la guatemalteca: “Un poco sí, porque no tenía que decir yo esas cosas de ella porque realmente Kimberly no le importa pasar encima de mí, de su hermano, de quien sea”, finalizó.

Seguidores reaccionan Ante estas palabras, los seguidores de Suelta la sopa no se quisieron quedar atrás y argumentaron lo mala madre que era con su propia hija y que no podían creer como se expresaba de Kimberly Flores: “Que feo que la mamá se exprese así de su hija, no le da verguenza, una madre no debe de hablar así de sus hijos”. “Yo con esa madre no necesito enemigos”, “Para mí está vieja tiene envidia de su hija. Dicen que la envidia existe hasta en la familia”, “Esa señora ni mamá es, una madre no actua así, al contrario, defiende a sus hijos a capa y espada, qque bien que Kimberly la va a madar a la fregada”, comentaron otros usuarios. Archivado como: Después de ‘atacar’ a su hija, la madre de Kimberly Flores revela una inesperada verdad.

Alicia Machado aparece con 'el nuevo novio' de Kimberly Flores 'muy cariñosos' en comprometedora posición La polémica se ha desatado y tal parece que no está dispuesta a irse, y es que no fue hace mucho cuando apenas comenzó el reality show 'La casa de los famosos' que el drama ya inundó el programa y es que todo inició desde aquel supuesto triángulo amoroso que hay entre Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, la ex reina de belleza, Alicia Machado y el actor Roberto Romano. No fue hace apenas una semana cuando la cadena de Telemundo lanzó su nuevo reality llamado La casa de los famosos, en donde un grupo de celebridades tenían que vivir en una casa durante tres meses hasta ser eliminados, en este programa los famosos serían grabados durante las 24 horas del día, y ya varios de ellos han destapado hasta sus últimos secretos.

El supuesto triángulo amoroso del reality "La casa de los famosos" Tras esto, han surgido diversos rumores en donde muchos seguidores del reality afirman que la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, le ha sido infiel a su esposo, el cantante Edwin Luna, esto debido a que Kimberly se le ha visto muy juntita con el actor Roberto Romano, desatando un sin fin de rumores al respecto. Sin embargo, tal parece que este guapo actor no está haciendo esto solo con la esposa de Edwin Luna, sino también con la ex Miss Universo, Alicia Machado, ya que al igual que con Kimberly, ambos se han visto muy juntitos, a tal grado de que la venezolana y él actor fueron captados en la misma cama, ¿Será que está haciendo su luchita con las dos?

Desde la cama, aparece Alicia Machado con Roberto Romano ¿y Kimberly Flores? Fue a través de la cuenta de Instagram del programa de espectáculos Suelta la sopa en donde captaron a Alicia Machado acostada en la misma cama que el actor Roberto Romano, provocando que miles de usuarios destacaran que el "nuevo novio" de Kimberly Flores estaba ahora con la ex Miss Universo. En el video, el cual ya cuenta con más de 215 mil reproducciones a horas de ser compartido, se logra ver a Alicia Machado y a Roberto Romano abrazados y acostados en la misma cama, mientras que Roberto aparecía sin camisa y la venezolana cubierta de pies a cabeza con la cobija, ambos se encontraban conversando sin el micrófono.

Alicia Machado y Roberto Romano aparecían juntos en la cama Durante el clip con duración de dos minutos y medio, ambos artistas se encontraban acostados mientras tenían una pequeña charla a susurros, y se encontraban sin micrófono, lo cual provocó que parte de la producción les dijera que volvieran a colocárselo, ante esto, ellos rieron y comentaron que ya se iban a dormir. A pesar de esto, ellos continuaron en la misma cama, mientras que Roberto Romano abrazaba a Alicia Machado por el estómago y ella se arrejuntaba un poco más al actor. Esto generó un sin fin de comentarios en donde muchos se comenzaron a preguntar entonces qué había pasado con Kimberly Flores.