Las autoridades estadounidenses señalaron que el renovado programa “Quédate en México” se aplicará a quienes no entren al Título 42. La última vez, el programa se empleó principalmente con migrantes de países de habla hispana, pero los funcionarios dijeron que en esta ocasión no se ha determinado aún a que nacionalidades se aplicará.

La más reciente idea no alcanzaría dicho objetivo. Pero las posibles cláusulas especificarían que se podría otorgar el permiso condicional humanitario, o el derecho a permanecer temporalmente en el país, por cinco años a aquellos que han estado en el país desde 2011, y podría renovarse por otros cinco años.

Estados Unidos asilo México: PROPUESTA

La propuesta permitiría que los inmigrantes evitaran la deportación, puedan trabajar y, en muchos casos, viajar, según un activista migratorio que habló bajo condición de anonimato a fin de describir la planeación interna. El mes pasado, la parlamentaria del Senado señaló que dos propuestas migratorias más radicales presentadas anteriormente por los demócratas no podían incluirse en el enorme proyecto de ley.

Bajo los procedimientos especiales que el Senado está usando para proteger la iniciativa de las tácticas dilatorias republicanas, la medida no puede contener cláusulas que no estén relacionadas principalmente a temas fiscales, y las perspectivas del plan más reciente no lucen alentadoras.