Escorpión Dorado comparte video inédito de Octavio Ocaña

El video del creador de contenido fue parte de su despedida para el actor

“Se nos adelantó”, escribió el famoso youtuber EL VIDEO QUE NADIE HABÍA VISTO. El famoso youtuber Escorpión Dorado sorprendió a sus seguidores al compartir un video inédito en compañía del fallecido actor de Vecinos, Octavio Ocaña. El video formó parte de su despedida al joven, quien falleció el pasado 29 de octubre tras una persecución con los elementos de policía del Estado de México. Pero no por eso, el Escorpión Dorado dejó de lado su humor ácido y expuso un ‘secreto’ del actor. Y es que aunque el video causó una grata sorpresa en sus seguidores, el Escorpión Dorado hizo uso de su peculiar humor para dejar expuesto el ‘secreto’ mejor guardado de ‘Benito Rivers’, sobre un rasgo de su físico que el youtuber desconocía hasta que lo tuvo frente a frente y así se lo dejó saber, sin dejar la broma y las malas palabras de lado. Mientras tanto, las muestras de cariño no han parado por parte de los fanáticos y seguidores. ¿UN VIDEO INÉDITO? El Escorpión Dorado, un famoso youtuber que usualmente comparte videos con estrellas hispanas del espectáculo, sorprendió a su público compartiendo un inédito video en compañía de Octavio Ocaña como parte de una despedida hacia el actor. Fue el 29 de octubre, que Ocaña perdió la vida tras una persecución con autoridades mexicanas. “Amaneciendo con una noticia de la chingada, el actor de Vecinos, Octavio Ocaña se nos adelanta en el pinche camino #Benito”, escribió Escorpión Dorado en su perfil de Instagram, donde compartió un video en compañía del joven actor de cuando participó en un encuentro futbolístico con otros miembros de la farándula.

Escorpión Dorado Octavio Ocaña: La despedida del actor El video inicia con el Escorpión Dorado acercándose a la posición donde se encontraba Octavio Ocaña, quien en ese momento estaba sin camisa y parecía indicar que el partido había acabado. El Escorpión le hace burla sobre su profesión de actor, mencionándole una de las frases más icónicas de Benito Rivers, su personaje en Vecinos. “Y en el equipo de los actores, ¿no que no quería actuar, pend…o? ¿no que no quieres ser actor?”, le cuestionó en burla el Escorpión Dorado en aquel video. “¡No! ¡Yo no quiero ser actor!”, respondió Octavio Ocaña, retando al creador de contenido. El video dura un par de segundos y fue tomado en febrero del 2021. Archivado como: Escorpión Dorado Octavio Ocaña

Escorpión Dorado ¿se burlaba de Octavio Ocaña? Tras bromar sobre su afición por la actuación, el Escorpión Dorado comienza a hacerle burla sobre el ‘secreto’ mejor guardado de ‘Benito Rivers’… su estatura. Y es que el creador de contenido resalta que en pantalla se ve más alto y en realidad es más pequeño de lo que parece; por ello, el actor le contesta riéndose de lo que está señalando entre cámaras y que sorprendió gratamente a sus fanáticos. “Quiero hacerle a la ma…da, nada más”, dijo Octavio Ocaña mientras le hacía burla el Escorpión Dorado. “Cuando se pone junto a Lalo España, cómo se ve grandote y véanlo”, resaltó el youtuber mientras señalaba la estatura de Ocaña. “Es una ching…ra este pend…o”, le dijo Octavio. “No mam… pinc…e microscopio”, resaltó el creador de contenido. Archivado como: Escorpión Dorado Octavio Ocaña

Escorpión Dorado Octavio Ocaña: Los comentarios del público A través del video que compartió el youtuber, diversos fanáticos señalaron los estragos que dejó la partida de Octavio Ocaña y destacaron su sentir, mencionando que aún no pueden creer la muerte de ‘Benito Rivers’. Escorpión Dorado no contestó comentarios y fue la única mención que hizo en torno a la pérdida del comediante. “Qué dolor, me duele. Llevo toda la temporada admirándolo y ahora que él ya no está con nosotros, que descanse en paz en el cielo con Don Roque.”, “todas las versiones del hecho no me parecen fidedignas. Mucho menos conociendo a las autoridades del Estado de México. Justicia para #octavioocaña”, “se nos va el heredero del legado Rivers. Se le va a extrañar. Maldita inseguridad la de México, cada día, cada administración estamos peor.”, “de verdad sigo sin creerlo y no se me quita de la cabeza esa frase de: “Yo no quiero ser actor”, descanse en paz Benito”, mencionaron algunos seguidores en dicho video. Archivado como: Escorpión Dorado Octavio Ocaña

Escorpión Dorado Octavio Ocaña: ¿Lo grabaron en febrero? El video que compartió Escorpión Dorado pertenece al encuentro de fútbol entre comediantes y actores. Varios personajes del medio del espectáculo compartieron la cancha de fútbol y quedó de evidencia en un video que fue publicado en la plataforma de YouTube; “Escorpión suelto en cáscara con Facundo, Radamés, Parejita, BenitoRivers, Casasola y más”, es el título de dicho material. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ Anteriormente, los comentarios eran sobre burlas hacia los jugadores que participaron en dicho video; actualmente, están basados en el fallecimiento del actor que interpretó a ‘Benito’ en Vecinos, mencionando que ya no hubo oportunidad de que realizaran un video de ‘Escorpión al volante’, que es de las principales atracciones en el canal del youtuber. Archivado como: Escorpión Dorado Octavio Ocaña

Escorpión Dorado Octavio Ocaña: Dejan misterioso mensaje en carro del padre de Ocaña En medio de un ‘receso’ de información sobre el caso de Octavio Ocaña, actor que interpretó a ‘Benito Rivers’ en la serie de ‘Vecinos’, su padre ha subido una fotografía en su cuenta personal de Instagram para dar a conocer un misterioso mensaje que apareció en su automóvil y que lo ha dejado ‘helado‘, en momentos en que trabajan para esclarecer el caso. Octavio Pérez, papá del artista, es el principal activista en busca de la justicia por el joven, quien murió por disparo de un arma de fuego. Las autoridades determinaron en base a un dictamen pericial, que el actor de ‘Vecinos’ se disparó de manera accidental tras una persecución con la policía, sin embargo, esto no satisface a la familia ni a los seguidores. Archivado como: Escorpión Dorado Octavio Ocaña

¿PORQUÉ ES IMPORTANTE ESE MENSAJE QUE LE DEJARON AL PAPÁ DE OCTAVIO OCAÑA? Por este motivo se realizó una marcha para exigir justica y actualmente los abogados de la familia revisan el expediente para ver la manera de revirar esa resolución, ya que consideran que fueron los policías quienes mataron al joven. Mientras eso sucede, en las redes sociales siguen los rumores en torno a su muerte y especulaciones con videos y fotografías. Pues recientemente, el papá del artista, subió una fotografía en la que muestra un misterioso mensaje que apareció en su automóvil y que es referente al caso de la muerte de su hijo ¿Será acaso una amenaza? ¿O le darán una pista para descubrir la verdad sobre lo que realmente le pasó a su hijo? ¿O simplemente quisieron llamar su atención?

¿PORQUÉ CREÓ UNA CUENTA EL PAPÁ DEL ACTOR DE ‘VECINOS’? La información fue divulgada por la cuenta de Chisme no Like, ya que la página del papá del actor de ‘Vecinos’ es privada. En la nota que le dejaron en un papel de cuaderno, se puede ver claramente la fecha, que es del 11 de noviembre de este año y con letras muy claras, dejan ver un aspecto que inmovilizó al señor, que no se cansa de buscar justicia para su hijo. La cuenta del señor fue echa por su hija y en ella explica porqué motivos fue creada la página, de manera textual escribe: “Estimados todos, me pidieron una cuenta y yo nunca he manejado redes sociales, sin embargo, si esto va a sumar a la justicia para mi hijo, adelante, aquí la tenemos ya. Los espero en la marcha del día de hoy (7 noviembre) en el zócalo. (Sin violencia) Gracias por todo el apoyo que nos han dado, seremos la vos de Octavio y la de muchas injusticias más”. Archivado como: Mensaje papá Octavio Ocaña

¿QUÉ DICE EL MENSAJE QUE LE DEJARON AL PAPÁ DE OCTAVIO OCAÑA? Entonces sin más titubeos, el papá colgó la estremecedora imagen del misterioso mensaje que le dejaron sobre su automóvil. Hombre de pocas palabras en redes, porque en público sabe cómo dirigirse. El señor solo atinó a subir la imagen que con letras en color negro decía un texto que solo él ha revelado y nadie más, debido a la importancia. Primero él escribió lo siguiente: “Hoy salí a desayunar y me dejaron esto en mi coche, no hay palabras, gracias por tener a Octavio en su corazón y pensamientos, claro que habrá justicia divina y terrenal”. Esto lo escribió en referencia al mensaje que decía: “#justiciaparaoctavio, soledad de doblado también la exige”, con lo que llamó la atención de los usuarios.

¿APOYAN AL SEÑOR O LE REPROCHAN ABUSO A SU HIJO? En la cuenta de Chisme no Like la gente comenzó a apoyar al señor: “Desde España te apoyamos ya está bueno de tanta injusticia”, “Jehová Dios todopoderoso hará justicia”, “habemos mas gente buena que mala”, “sí exigimos justicia Para Octavio Benito desde Coatzacoalcos, Veracruz”, “todos la exigimos”, “por él y miles de personas que han muerto injustamente sea como haiga sido”, ” Pero un usuario le recomendó una coas al papá del actor de ‘Vecinos’, pues considera que ya no debe hablar de él en estos momentos y dejar que los abogados hagan lo suyo: “Señor… ya deje en paz a su hijo… ya lo explotó mucho tiempo… le robó su infancia y ahora quiere seguir sacando dinero… por favor ya sea humano y déjelos descansar en paz…”.

USUARIO VA CONTRA ACTOR Pero otras personas ya mostraban cansancio por el tema del actor muerto y así lo expresaron: “Como chin… con Octavio ya déjenlo descansar en Paz, no fue un santo es lo que deben entender también. Él mismo se buscó su propia muerte ¿Para qué estaba manejando borracho?”. Agregó en tono muy molesto: ¿Y porqué no se detuvo? Por eso lo estaban persiguiendo la policía. Si no iba matar a un inocente por el volante. Aunque les arda él estaba intoxicado con alcohol o drogas. Para terminar hasta que no les atropellen un familiar un rico o famoso. Y que no le hagan nada es cuando van a saber lo que verdad es una injusticia”.