Exnovia de Octavio Ocaña comparte fotos de su bebé

Usuarios dicen que el pequeño está igualito al actor, quien falleció el pasado 29 de octubre

“Te llevaré siempre en mi corazón”, expresó Yoyis García causando gran polémica “Te extrañaré tanto”. Gran polémica causó una usuaria de TikTok, de nombre Yoyis García, ya que al parecer es exnovia de Octavio Ocaña, pues compartió fotos de su bebé y usuarios dicen que el pequeño está igualito al actor, quien falleció el pasado 29 de octubre. Además, subió un video de algunos momentos que pasó con Benito. A punto de llegar a los 60 mil seguidores en su cuenta de TikTok, esta joven ha compartido hasta el momento cerca de mil 800 publicaciones, pero sin duda, las dos más recientes fueron las que hicieron ‘ruido’ entre los internautas, quienes no dudaron en expresar sus puntos de vista. “Está igualito a Octavio Ocaña” Con más de 2 millones de reproducciones al momento, el video en el que la exnovia de Octavio Ocaña muestra a su bebé dice lo siguiente: “Le pedí a Dios que me mandara un hombre que me amara para toda la vida y me mandó un hijo”. No pasó mucho tiempo para que usuarios le hallaran parecido a Benito de la serie Vecinos. “Está igualito a Octavio Ocaña”, “Pensé que era la única que le vio parecido a Octavio”, “Cadena de oración porque (el bebé) sea de Benito”, “Y se reencarna en el niño”, “Te voy a seguir porque quiero ver si realmente se va a parecer a Octavio y también voy a ver si hay divorcio“, “A hue… que sí, si es de Octavio Ocaña”, “Ay, sí se parece a Benito”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Te extrañaré tanto”, exnovia de Octavio Ocaña se despide de una forma muy emotiva Días después de haber compartido un video de su bebé recién nacido, al que usuarios le hallaron parecido con Benito de la serie Vecinos, Yoyis García subió una publicación de algunos momentos que pasó con Octavio Ocaña mientras se sinceró: “Te llevaré siempre en mi corazón. Te extrañaré tanto”. Al mismo tiempo, se escuchar el tema musical Yo te extrañaré del grupo Tercer cielo. Con más de 5 millones de reproducciones, este video provocó todo tipo de reacciones: “Sí es una falta de respeto hacia la pareja de ella como la pareja de Octavio”, “Esto habla muy bien de ti y de la madurez que tienes como persona”, “Ya tiene hasta un hijo con otro y aún conserva tantas imágenes de él”.

Le piden ‘respeto’ a la exnovia de Octavio Ocaña A muchas personas no les pareció que Yoyis García haya compartido este video compuesto por varias fotografías en las que aparece Octavio Ocaña, con quien habría tenido un noviazgo, aunque no entró en más detalles. Por otras imágenes disponibles en su cuenta de TikTok, se puede ver que tiene pareja actualmente. “Uy no, todo bien, pero la foto en toalla? No está ni respetando, obviamente”, “Respeto, que hubieras ido a apoyar a su familia, no había necsesidad de subir esto por respeto a tu novio y a la prometida de él, todo por likes”, “Yo no haría un video así, en primer lugar, por respeto a mi esposo y en segundo por respeto a la novia de Octavio y a su hijo”, (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Hermana de Octavio Ocaña muestra últimos mensajes con el actor ¿Predijo su muerte? Bertha, hermana del actor Octavio Ocaña que interpretó a Benito Rivers en la serie de Vecinos, publicó los últimos mensajes que tuvo con él y pareciera que presentía su partida, así lo dejó ver con una captura de foto de una conversación que tuvo a través de la aplicación de WhatsApp y que subió a su cuenta oficial de Instagram. Tras el deceso del artista, numerosas muestras de cariño se han publicado en las redes sociales tanto de las hermanas como de la novia, Nerea Godínez, así como de varios famosos que están consternados ante la noticia y la forma en que murió, pues no están de acuerdo con la conclusión de las autoridades de que murió por un disparo de arma de fuego accidental.

¿Cómo le demostraba su cariño a su hermano? La hermana del actor ha utilizado su cuenta oficial para publicar fotografías de su vida privada y en ella claramente aparece el actor de ‘Vecinos’, pero lo que más llamó la atención de los usuarios es una de las más recientes fotografías en donde ella muestra las últimas conversaciones que tuvo con Octavio Ocaña y desconcertó el hecho de que pareciera que ella presentía su muerte, o peor aún, que la predijo. La joven además tiene otras publicaciones e imágenes de lo que fue el entierro del artista, fotos con la familia completa y con su pareja. Actualmente, tiene 238 mil seguidores y en su perfil colocó una postal de su hermano con alas de ángel y una aureola y como presentación aparece el texto de “Te amo Octavio” y además hacer referencia que es tabasqueña.

¿Cuál fue el mensaje que envió la hermana de Octavio Ocaña días antes de su muerte? Fue apenas ayer que la joven subió una captura de pantalla de lo que fue uno de los últimos mensajes que ambos tuvieron, pero impactó por el contenido porque pareciera ser un presentimiento o una predicción. En ella aparecen los personajes de Lisa y Bart Simpson comiendo un helado, pero a Lisa se le cae su bola y él le ofrece una que le sobra, en clara referencia al amor de hermanos. Y junto a esa imagen está el siguiente texto: “El día que me falte mi hermano, no me despierten que yo de esa no salgo”. Esto causó conmoción entre sus seguidores y obtuvo más de 37 mil 400 reacciones de Me gusta y más de 500 comentarios, muchos sorprendidos por que pareciera una predicción o presentimiento, pero ella inmediatamente explicó el contenido.

¿Qué respondió Octavio Ocaña? De manera textual, Bertha, la hermana del actor de Vecinos, colgó el siguiente mensaje: “Aún recuerdo que el día que te mandé está imagen me sentía muy triste y siempre tenías las palabras correctas y con que me dijeras te amo me bastaba para transformar esa tristeza en felicidad, ver está conversación me hizo cachitos, pero siempre te hice saber que sin ti mi vida nunca sería la misma. Un abrazo hasta el cielo”. De manera inmediata, su publicación tuvo respuesta, la primera de su hermano que le dijo en es entonces, “Te amo”, luego el público escribió: “Pero siempre lo vamos a recordar con una bonita sonrisa y siempre vivirán en muchos corazones”, “Ánimo, sabes que habrá una justicia”, “Dios lo tenga en su santa gloria a ese hermoso angelito”, “Qué triste, un abrazo y que Dios les dé la fortaleza”, “Su amor es para siempre”, “No puedo con esto”.

¿Predicción o presentimiento? Otro usuario comentó: “En nuestro corazón siempre estará, él mira todo alrededor y sabe cuánto lo quieren, Octavio es un ángel más en el cielo, mis bendiciones y resignación para ustedes y familia, no es fácil superar esta, pero Octavio está orgulloso de la familia que lo ama y de sus seguidores, su público, un abrazo para Octavio hasta el cielo”. Bertha recibió todo tipo de mensaje para reconfortarla: “Dios te bendiga! Que triste realidad Dios mío, se me hizo un nudo en el estómago al ver la conversación, no puede ser, ¿por qué suceden las cosas? Octavio tenía mucho por vivir, fortaleza, ánimo”, “Él te cuida desde el cielo, hermosa, y está muy orgulloso de todo lo que haz logrado y lograrás”, le dijeron más personas.

“Qué dolorosa toda esta situación” El cariño de la gente hacia Bertha, hermana del actor de ‘Vecinos’ por el mensaje entre ellos, causó efecto y le desearon lo mejor para sanar sus heridas y además exigieron justicia: “Qué dolorosa toda esta situación. Mi sentido pésame a toda la familia”, “Ahora tendrás un ángel que siempre irá contigo y te cobijará con sus alas, te visitará en tus sueños, nadie lo olvidará y vivirá en nuestros corazones por siempre”. Una persona se identificó con ella y le escribió: “De verdad que entiendo tu sentir, en el 2011 perdí a mi hermano de manera trágica y se manejó como suicidio y hasta ahí quedó la justicia, es por eso que hoy se pide justicia para Octavio Ocaña, ni uno más… Mi más sentido pésame y Dios les dé consuelo a toda tu familia”, “Ánimo, él los cuida desde allá arriba, lo extrañamos mucho”.

Consternados por la partida de Benito Pero el dolor de Bertha, hermana del actor de la famosa serie de Vecinos se extendió hacia sus seguidores: “Dios te está dando esa fortaleza, poco a poco, no te está dejando de su mano, son familia de mucha fe, vi a tus padres y hermana en la TV y saldrán reconfortados, no pronto, pero saldrán, un saludo y abrazo fuerte. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, mi ‘Benito Rivers’, bebé hermoso”. “Ay hermosa, te mando un abrazo, así me siento yo ahorita por mi tío que falleció en septiembre, me ganaba con solo 3 años así que era como mi hermano. Igualito veo las conversaciones con él y así me pongo como tú. También yo le hice saber que sin él mi vida no sería la misma. Descansen en paz nuestros hermanos”, dijo una mujer que expresó el mismo dolor a la hermana del actor de ‘Vecinos’. Archivado como: Exnovia de Octavio Ocaña comparte fotos de su bebé y dicen que está igualito al fallecido actor