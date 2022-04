Al contar que la chica no le quería dar su domicilio para llevarla a su casa y de que las amigas se fueran en otro coche ante la agresividad de Debanhi quien supuestamente habría mordido a un chico y no se controlaba, el taxista Juan David Cuellar, de la aplicación de transporte ‘Didi’, comentó que él quería auxiliarla.

“Dale a mis papás (*sic.) a ver qué ped… Mis papás merecen la verdad… la verdad, mis papás merecen la verdad”, es lo que se escucha en el audio de Debanhi de viva voz en una conversación que sostenía con el taxista de Didi, aparentemente en un estado inconveniente, pues según el hombre, no hilaba bien sus palabras y no era congruente.

“Mi celular desde el día uno siempre lo ha tenido la Fiscalía, siempre he cooperado y estado disponible para cualquier investigación”, dijo Juan David Cuellar antes de mostrar en el noticiero regiomontano de Tv Azteca ‘Info 7’ el audio que grabó con la voz de Debanhi antes de que ella se bajara del coche y se quedara en medio de la noche sola.

Debanhi y su voz en audio : ¿A qué verdad se refería la chica?

Juan David Cuellar aseguró que no entender a qué se refería Debanhi con esas palabras antes de bajarse del coche: “Que sus papás merecían saber la verdad… Es lo que les digo, no sabía de qué verdad hablaba ella, incluso me dijo muchas cosas de que sus papás eran abogados, que ella le iba a decir que yo la traía en la fiesta pero pues yo andaba trabajando…”, dijo el taxista.

“Como que ella mezcló nuestra conversación con alguien más que a lo mejor pensaba que era yo, ella decía que yo estuve con ella en la fiesta… pero yo en ningún momento…”, aseguró el taxista sobre las palabras que Debanhi le comentaba sin darle su dirección para que él pudiera arrancar el coche y llevarla a casa.