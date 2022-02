Todo quedó como evidencia de que no siempre te toparás con personas que tienen los mismos valores y educación que tu. El trailero intentó siempre de no invadir carril ni hacer nada indebido, esperando su turno, pero su tranquilidad se vio alterada por dos imprudentes conductores a quienes no les importó que el chofer cumpliera las reglas viales.

A lo otros lados había otras casetas libres y ocupadas, sin embargo el trailero aguardaba su turno, pues ya estaba en un carril y no había más que hacer. Pero su destino estaba marcado sin que él lo supiera, y no sería nada agradable pues le harían pasar un mal rato que nunca olvidará. Archivado como: Chofer tráiler caseta peaje

Chofer tráiler caseta peaje: POR POCO TODO TERMINA EN TRAGEDIA

El conductor afectado decidió subir su video en las redes sociales y de manera textual narró su terrible experiencia: “Estaba esperando en el peaje y me golpearon, luego me cortaron el paso y luego me señalaron con el dedo en la salida del aeropuerto de Elizabeth/Newark en Nueva Jersey junto a la autopista de peaje. Salida 13a. Salí y me enfrenté a todos en mi camino”.

El conductor vivió momentos de tensión porque los otros ciudadanos nunca cedieron, ni un milímetro, y aunque la desesperación estuvo a punto de hacer presa al trailero, éste conservó la calma y como pudo se resistió a desatar una agresión, pese a que los otros le tiraban dedo para agredirlo como una ofensa.