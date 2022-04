LO ÚLTIMO: Padre revela lo que hicieron las amigas de Debanhi Escobar antes de desaparecer

LO ÚLTIMO: Una llamada perdida antes de desaparecer

Además de acuerdo con lo declarado por el papá de Debanhi, al parecer su hija realizó una llamada al bajarse del taxi conducido supuestamente por Juan David Cuéllar. De acuerdo con las versiones iniciales, el joven es conductor de la plataforma DiDi, un servicio de taxistas a través de aplicación.

Sin embargo, el viaje se realizó de forma particular. La supuesta llamada de Debanhi Escobar a su amiga no fue contestada. “Se le acaba el saldo, la batería, no sé… Y no le contesta la otra amiga”, declaró Mario Escobar, quién explotó contra las amigas de su hija justo antes de enterrarla.