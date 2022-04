Ante el post colocado por ‘Despierta América’ los fieles seguidores de la pareja no dudaron en manifestarse en la caja de comentarios, mostrando su impresión al saber que es niña, “Pobre niña con ese nombre, felicidades a los nuevos padres”, “Ese será el nombre? Índigo?”, “Wooow mucha felicidades ojalá le cambien el nombre”, “Esperemos ella no se cambie ese nombre, cuando sea mayor!”, se lee en redes. Archivado como: Evaluna Camilo son papás.

Eso alarmó a muchos pero afortunadamente a Índigo no corrió ningún riesgo, mientras que su mami sufrió una leve lesión tras el golpe que recibió ante la caída. Un par de semanas antes del incidente también se sinceró al reconocer que no fue tan sencillo embarazarse y lo difícil que fue superar los achaques del embarazo.

Los médicos le dijeron a la hija de Ricardo Montaner que no podía tener hijos, ahora es madre de una niña

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podía tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por todas estas otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo”, expresó la cantante venezolana de 24 años a través de su podcast ‘En la sala with Evaluna’.

Ahora, se ha anunciado que la dulce espera ha terminado y Evaluna junto a Camilo disfrutan el tener en sus brazos a su pequeña Índigo, sin duda alguna la pequeña está rodeada de todo el amor por parte de la familia Montaner y Echeverry. ¡Felicidades a los nuevos padres!