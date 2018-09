Abigail Rivera, hija del cantante Lupillo Rivera, sorprendió a sus seguidores de Instagram al dar una prueba de su gran calidad interpretativa con un video en el que cantó parte del tema ‘Take it all’.

La melódica voz de la hija de el ‘Toro del corrido’ le ganó cientos de cumplidos, incluso comparaciones con su controversial prima Chiquis Rivera.

El filme fue compartido desde la cuenta de Instagram de Abigail y titulado como: “Para ti mi amor y lo digo de todo corazón”.

La manera en que la joven ejecutó el tema le valió cientos de comentarios positivos: “Voz de ángel”, “tienes un hermoso talento”, “tu voz es hermosa”, “tienes una asombrosa voz”, “esa sí es voz”, “que hermosa voz tienes aprovéchala y al éxito seguro”, “un talento natural”, “cantas mejor que toda tú familia junta”.

En primera estancia los seguidores de Abigail comenzaron a comentar indirectamente en comparación con su prima Chiquis Rivera, sin mencionar u nombre.

“Tú sí tienes talento, no como Chiquis que canta fatal”

Entre los comentarios se lee: “Hermosa voz, no como otras”, “oh Dios mío tú tienes hermosa voz eres la que tiene talento de la familia Rivera”, “mujer cantas precioso, tú si cantas me encanta”, “eso es talento y voz no como otras que quieren imitar y según cantar como su mamá y no le llega ni a los talones… hermosa voz te felicito”.

Pero fue solo cuestión de tiempo para que el nombre de la hija mayor de Jenni Rivera apareciera: “Tienes muy hermosa voz, nada que ver con la bab…. de tu prima (la Chiquis)”, “maldición tienes una hermosa voz, cantas mucho mejor que Chiquis”, “todos sabemos que Chiquis es un asco para cantar”, “tú sí tienes talento, no como Chiquis que canta fatal”, “mil veces mejor que tu prima Chiquis”.

