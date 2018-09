La cantante Ana Bárbara nunca imaginó que al intentar homenajear al fallecido Juan Gabriel, se convertiría en víctima de fuertes críticas en la redes sociales.

En un video que circula en Instagram, se aprecia a la mexicana interpretando el tema “Yo no nací para amar”, el cual inmortalizara el también conocido como “Divo de Juárez”.

En el video compartido retomado en la cuenta de Instagram del programa Un Nuevo Día, y que fue titulado “Yo no nací para amar”, aparece Ana Bárbara con una sudadera negra y un gorro en tono claro, mientras deleita a sus seguidores con su melódica voz.

En el clip, la originaria de San Luis Potosí interpretó de manera magistral el tema de Juan Gabriel, pero las críticas no se desataron por su canto, sino por su apariencia física.

En la sección de comentarios se aprecia: “Cara de plato”, “se ve extraña esa mujer, como operada”, “algo extraño tiene en su rostro, no es como antes”, “son las operaciones, por eso es fea”, “este look no le favoreció mucho”, “mujer qué diablos te pasó en la cara”, ” parece algo extraño”, “tiene su nariz tan, tan horrible esa tipa”, “cara de foca”.

Ana Bárbara es atacada sin piedad

Inclusive, algunos seguidores de la cuenta señalaron que la apariencia de la cantante tiene un gran parecido con la del fallecido Michael Jackson.

“No es por ofender, ni nada, porque ella es muy bonita, pero ese look como que no se le ve muy bien… se parece a Michael Jackson”, “con tanta cirugía ha quedado como Michael Jackson, lástima, porque no lo necesitaba”, “ya pareces Michael Jackson”, “eso iba a decir, se parece mucho, hasta su nariz”, “¿Michael Jackson eres tú?”, fueron algunos de los comentarios.

Pero no todos los comentarios fueron negativos, pues así como le llovieron ataques, también recibió bastantes cumplidos por su talento y su forma de ser.

“Hermosa esta chulada de mujer, su voz, su manera de ser, de tratar a los demás por como son, y llevar el éxito en tu carisma y autenticidad”, “eso sí es cantar”, “ella canta muy bonito sin lugar a duda”, “tremenda voz, Dios te bendiga”, “gran persona y excelente ser humano”, “ella sí es una artista completa”, le comentaron.