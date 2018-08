J Balvin fue muy tajante y firme con su opinión en relación a los cantantes de reggaetón y trap que presumen de sus personalidades de maleantes y enorgullecen de alguna manera el rol de los narcotraficantes.

A través de su cuenta en Instagram, el artista colombiano expresó su descontento con algunos de sus colegas que lejos de sumar al género urbano, lo que hacen es restar.

“Para mí es un chiste lo que está pasando. ¡Mejor hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más ‘calle’ del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad, respeto pa’ los que son ‘calle’ y guardan silencio porque su dolor y realidad es mejor no contarla, pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mier… de vibras, cuando vinimos es poner a la gente a bailar y a hacerlos felices”, enfatizó Balvin en su cuenta de Instagram.

La estrella también expresó: “Últimamente nuestro genero musical anda más enfocado en la actitud de maleantes y narcos que en la música”.

El intérprete de ‘Mi Gente’ sostiene que la “actitud de maleante” es la que dañó por generaciones a su natal Colombia y afectó en gran parte a la cultura mundial con el vicio.

“Tengo amigos en todos los niveles sociales y los más ‘calle’ – ‘malos de verdad’ – ni hablan, ni se sienten orgullosos de lo que son, tampoco los aconsejan, ni mucho menos usan redes sociales”, puntualizó Balvin en su duro mensaje sin revelar a quiénes iba dirigido.

