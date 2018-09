Con motivo de conmemorar el aniversario número 208 de la Independencia de México, la cantante Chiquis Rivera se enfundó en un entallado traje con los colores de la nación azteca para una de sus presentaciones en Atlanta.

El show fue retomado en algunas fotografías compartidas desde la cuenta de Instagram de la mayor de las hijas de la fallecida Jenni Rivera.

En el post compuesto de cuatro imágenes se aprecia a Chiquis con un embarrado jumpsuit en color rojo de la parte inferior, mientras que la pieza superior era mitad blanco y mitad verde.

Hace un par de meses la pareja de Lorenzo Méndez decidió comenzar a ejercitarse y a alimentarse correctamente, lo que se ha comenzado a reflejar en su apariencia física.

En menos de 20 horas el post de la cantante ha generado más de 135 mil likes y gran cantidad de halagos: “Esas piernototas y esas nalg… se te miran pero bien deliciosas Chiquis”, “tremendo cuerpazo que viva México lo dice esta cubanaza de California”, “Chiquis estás hermosa, y reconozco tu seguridad y la aplaudo, te ves increíble”, “tienes un cuerpazo mis respetos”, “bella de pies a cabeza”, “me gustan mucho tus piernotas que delicia de mujer”, “amor que hermosa y rica estás mamita”, “cada día que pasa estás más hermosa y más buenota mami, me fascinas”.

“M aldición, qué orgulloso estoy de ti mi amor”

Inclusive, un orgulloso Lorenzo Méndez no dudó en comentar: “Maldición, que orgulloso estoy de ti mi amor”.

El amoroso mensaje del vocalista de La Original Banda el Limón, rápidamente fue respondido por Rivera: “Gracias guapo estoy orgullosa de ti también”.

Pero, no todo fue miel sobre hojuelas en la sección de comentarios, ya que algunos cibernautas consideran una falta de respeto el hecho que Chiquis y sus hermanos hablen en inglés gran parte del tiempo.

Entre los comentarios se lee: “Qué falta de respeto para México, me pregunto ¿Por qué no cantas en inglés? Oh ya sé, (porque) no venderías ni un penny”, “viva México aquí, pero bien que puro inglés en tu serie ‘The Riveras'”, “sin México no sería nadie”, “hipócrita eres muy mexicana según tú para aullar digo para ‘cantar”, “ahí andan de payasitos tú y tus hermanos y la pastora hablando puro inglés”.

