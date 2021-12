Po si fuera poco, el joven no tiene antecedentes penales ni multas por cometer infracciones de tránsito, tiene un historial limpio y ni eso ha servido para que al menos le intente reducir la condena, ya que la cantidad de años que deberá pasar en prisión serán consecutivos, lo que sugiere que pasaría el restos de sus días en la prisión.

La historia de tragedia que vive el hispano Rogel Aguilera Mederos cada vez da un vuelco diferente y no todos los cambios benefician al conductor de tráiler que en un accidente, provocó la muerte de cuatro personas y varios heridos en Colorado, pues ahora revelen lo que hizo la empresa que lo contrató, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias 9 News y de la agencia AP.

La información indica que el dueño de la empresa está conectado a una compañía de reciente creación que se registró precisamente un día después del accidente. La nueva compañía se llama Volt trucking, sin embargo, no es mejor que la primera, pues los registros federales de transporte indican que tiene un ‘negro’ historial en su forma de trabajar.

Por lo pronto la presión social no termina y cada vez más se suman miles y millones de personas que desean que se haga ‘justicia’ para el migrante, que está en la cárcel y ha clamado por su libertad, al grado tal que en la audiencia lloró por que le otorgaran el perdón o al menos una reducción de años a su larga sentencia de 110 años. Archivado como: Empresa Rogel Aguilera Mederos

Esta noticia podría ser la mejor que pudiera recibir el cubano, pero no así para las víctimas, de acuerdo al portal de noticias, ya que según los datos la empresa Castellano 03 Trucking, LLC, para la que trabajaba el hispano, se deshizo solo unos meses después del trágico percance, pero ya todo quedará en manos de las autoridades.

Durante la marcha en el Capitolio del estado, Leonard Martínez, uno de los abogados de Aguilera Mederos, dijo que es necesario atender la injusticia de sentencias tan largas, tanto mediante reformas a las leyes de sentencia como con investigaciones a las acciones de jueces y fiscales. “La lucha no es sólo por él, sino por todos”, aseguró. Archivado como: Empresa Rogel Aguilera Mederos

¿PORQUÉ EL JUEZ IMPUSO SENTENCIA DE 110 AÑOS?

El juez del estado de Colorado ha dicho que las leyes de sentencia mínima obligatoria lo forzaron a imponer la condena tan larga después de que el cubano, Rogel Aguilera Mederos fuera declarado culpable de homicidio con un vehículo y otros cargos tras el accidente de tráiler en que murieron cuatro personas y más quedaron heridas.

Su familia señaló en un comunicado que no quieren minimizar las vidas que se perdieron en el accidente, pero que hacen un llamado al gobernador Jared Polis para que “tome medidas inmediatas” para reducir la sentencia del hombre de 26 años, quien no tiene antecedentes penales. No conducía intoxicado y cooperó en todo momento con los investigadores, indicaron sus simpatizantes en un comunicado. Archivado como: Empresa Rogel Aguilera Mederos