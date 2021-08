Accidente en Texas deja 10 inmigrantes muertos y al menos 13 lesionados

Un aparatoso accidente en el estado de Texas deja 10 inmigrantes muertos y al menos 13 lesionados

Un aparatoso accidente en el estado de Texas deja 10 inmigrantes muertos y al menos 13 lesionados. El hecho ocurrió este miércoles en la tarde en la U.S. 281 en Encino, al norte de la ciudad fronteriza de McAllen.

La Oficina del Sheriff del condado de Brooks informó que una camioneta llena de presuntos inmigrantes indocumentados sufrió una volcadura, lo que ocasionó la muerte de 10 pasajeros, mientras que al menos 13 más resultados heridos.

Las autoridades indicaron que la camioneta, en la que viajaban 30 personas, terminó estrellándose contra un poste. También destacaron que cuando ocurrió el accidente no había persecución por parte de la policía. IMÁGENES SENSIBLES AQUÍ.

