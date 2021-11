En su declaración oficial, la policía explicó: “El 2 de noviembre, aproximadamente a las 3:39 a.m., el LVMPD respondió a una colisión de tráfico cerca de la intersección de South Rainbow Boulevard y South Spring Valley Parkway, que involucraba a un Chevrolet Corvette y un Toyota Rav4. Los oficiales que respondieron localizaron el Toyota en llamas”.

¿Manejando bajo los efectos del alcohol?

Más tarde, la policía confirmó que “el conductor del Chevrolet, identificado como Henry Rugs III, de 22 años, permaneció en el lugar y mostró signos de deterioro”. Posteriormente, la estrella de los Raiders fue llevada al hospital UMC para que atendieran sus lesiones, aunque aclararon que “no ponen en peligro su vida”.

LVMPD indicó en un último mensaje de Twitter sobre el caso que “Ruggs será acusado de DUI (Driving under the influence) con resultado de muerte”. Esto significa que las autoridades confirmaron que el jugador de fútbol americano estaba conduciendo bajo la influencia de alguna sustancia al momento del accidente, aunque no especificaron cuál.