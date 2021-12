¿Tu hijo es tímido? No hay nada intrínsecamente malo con ser introvertido. De hecho, puede ser una fuerza, pero la adolescencia es un momento en el que los niños tienden a ser mucho más conscientes de sí mismos y, como están desarrollando su propia identidad, la timidez no necesariamente ayuda. El National Institute of Mental Health dice que alrededor del 50% de los adolescentes se identifican como tímidos. Una vez más, no hay problema con ello, pero ayudar a tu hijo adolescente a superar su timidez puede ayudarle socialmente y académicamente a sentir menos ansiedad o el estrés cuando sea necesario para presentarse como un poco más sociable y extrovertido.

Aprende a apreciar las buenas características que, a menudo, están presentes junto con la timidez y recuerda que algunas de las personas más influyentes de hoy empezaron como adolescentes tímidos. La CEO de Yahoo, Marissa Mayer, por ejemplo, dijo en una entrevista a Vogue en 2013, que era dolorosamente tímida y dijo que tuvo que disciplinarse a sí misma para superarlo. La Dra. Ruth A. Peters dice: “A menudo, los niños tímidos se convierten en excelentes observadores de personas y situaciones y, por lo tanto, tienden a ser sensibles, cariñoso, compasivos, con la rara habilidad de entender los sentimientos. Entonces, respeta la naturaleza de su hijo mientras trabajas para ayudarlo a sentirse más cómodo en situaciones sociales”.