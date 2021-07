La fotografía causó tanto impacto que no faltaron las críticas de los seguidores y de los haters, quienes no estuvieron de acuerdo o de plano festejaron el encuentro, pero hay algo que fue lo que más llamó la atención del público.

Y es que una de las conductoras del programa, Aylin Mujica, relató que al momento de pedir que se tomara la foto con ella, el artista no sabía quien era ella, pues la esposa del Chapo Guzmán, no llegó sola, sino con un grupo de amigas y todas se tomaron la foto con él.

CONDICIONES EXTREMAS

Incluso, la abogada volvió a insistir en que las condiciones de confinamiento son extremas, a grado tal que pasa 22 horas del día sola en una pequeña celda, y solo tiene dos horas para salir a caminar a un patio interior.

“Es en este tiempo cuando puede bañarse, hablar con su familia y usar una bicicleta estacionaria. Casi siempre tiene las piernas entumecidas porque no tiene espacio, es muy pequeña la celda, no tiene ni ventanas ni paredes, no hay posibilidades de que pueda respirar aire fresco o ver la luz del sol. Así que no hay mucho qué hacer, se la pasa mirando las cuatro paredes casi todo el día”, dijo. Archivado como: Emma Coronel