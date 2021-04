Los halagos para la pareja formada por Martín y Jacky, quienes son papás de Paula, Emilia, Renata, Carolina y Jacky, no pudieron faltar en esta ocasión: “Hermosos, a cuidarse y disfrutar de su familia. Bendiciones y cariños desde Paraguay”, aunque la mayoría se refirió a la actriz mexicana, quien además de ser bella irradia mucho carisma: “La amo”, “Bien bonita”, “Linda reina”, “Te amo Jacky”, “Es un amor”, “Ay, la amé”.

El inicio de su familia significó también un cese en sus participaciones como actriz, y ha asegurado que no se encuentra en sus planes inmediatos regresar a la pantalla chica si no es por medio de la conducción, ya que no desea perder momentos valiosos durante el crecimiento de sus hijas. Archivado como: Jacky Bracamontes masaje bikini.