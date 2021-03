La fotografía de la doble de Emma Coronel ha superado las 11 mil 500 reacciones de me gusta y además rebasó los 100 comentarios que en la siguiente página te mostraremos.

Con esto se muestra el contraste de ambas realidades, mientras la esposa del ‘Chapo’ Guzmán no ve para cuando salir de la cárcel, sin lujos ni comodidades, su doble, disfruta de unas vacaciones llenas de eso que le falta a Emma Coronel.

Aunque ella no se ha adjudicado ese mote, la gente la identifica como la doble de Emma Coronel, ya que su rostro, estatura, tono de piel y hasta cuerpo, son idénticos a la también modelo mexico-estadounidense.

Algunos de los comentarios que recibió Vanessa Gurrola, la doble de Emma Coronel fueron los siguientes: “Saludos Vane”, “quiero ser tú”, “eres un encanto”, “la más hermosa de las toxics”, “hermosa”, “la más ardiente”, “bella”.

Otras personas resaltaron su figura: “El cuerpo que se carga”, “guapísima”, “Boda, apenas a ti te quedan ni mandados hacer esos mini vestidos, espectacular”, “la tóxica más bonita”, “chulada de mujer”, “qué hermosa bebé”.

El comentario de la supuesta boda se puede deducir porque en la postal se le ve en medio de una supuesta comida romántica con copas, pastel y rosas.

Vanessa Gurrola aparece con un atuendo blanco, una minifalda corta del mismo color, mientras porta unas gafas oscuras, debido a la intensidad del sol.

Esta realidad contrasta con la situación que atraviesa la mujer a la que le debe su gran fama, Emma Coronel, ya que el pública las considera como casi idénticas por su físico.

La abogada de la esposa del ‘Chapo’ Guzmán dijo que su clienta la pasa muy mal: “Se la pasa con mucho frío. Solo tiene una cobija muy finita. He pedido que le den otra cobija y no se la quieren dar, no le quieren dar chamarras o abrigos para ella poder sentirse un poco más caliente”.