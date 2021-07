¿Entonces no estás embarazada? Seguidores responden a la fotografía de Belinda en calzones y sin brasier

Por otra parte, algunos seguidores de la cantante y ex estrella infantil, preguntaron en la fotografía de Belinda en calzones y sin brasier que si no estaba embarazada a lo que varios seguidores afirmaron que estas fotografías eran ya viejas: “¿Entonces no estás embarazada?” a lo que un seguidor le respondió que no, mientras que otros afirmaban que eras fotografías ya eran viejas y que no se sabía muy bien.

Cabe destacar que desde que Christian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso el pasado 26 de mayo, todos los ojos y oídos de los medios y fanáticos se podaron en ellos, esperando la revelación de la fecha de su boda, sin embargo, esto pasó a segundo plano cuando se comenzó a esparcir los rumores de un posible embarazo en la cantante. PUEDES VER LAS FOTOGRAFÍAS AQUÍ