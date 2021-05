Luego de la separación con Mauricio Ochmann, las cosas no han salido tan bien para la hija de Eugenio Derbez, pues se enfocó en alimentar su espiritualidad, luego pasar tiempo con sus hermanos, no se sabe si ya tiene proyectos para películas o series y se le había estado relacionando con un amigo fotógrafo llamado Jesh de Rox.

Aunque últimamente no había estado tan activa en redes sociales, Aislinn Derbez contó que las últimas semanas se ha sentido un poco mal por lo que fue a parar al hospital y desde ahí colgó dos fotografías en donde se puede ver recibiendo atención médica, y tuvo que separarse de su hija Kai.

Desde el hospital, Aislinn Derbez compartió unas fotos

“Estos últimos días no fueron fáciles porque me dio apendicitis y la recuperación ha sido muy lenta… Hello apendicitis”, compartió en una historia de Instagram la hija de Eugenio Derbez, internada y en una imagen con un cubrebocas puesto y en la otra visiblemente desmejorada, aunque con su piel muy intacta.

Según información de medios especializados en temas de salud, la apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen y provoca un intenso dolor en el abdomen bajo derecho.