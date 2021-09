“I was born in Colombia” A pesar de la insistencia de que respondiera en español, la joven hispana dijo, en inglés, que nació en Colombia, y en ese momento, la Dra Polo no aguantó más y se levantó de su asiento: “Escúchame, si no hablas español, te vas, así que hablas español o te vas, ¿me estás entendiendo?”. “Yo no estoy jugando contigo, a mí no me vas a hacer reto, no me interesan tus retos cochinos, estúpidos, idiotas. Tú sabes, el que habla dos idiomas se llama bilingüe, el que habla tres le dicen trilingüe, ¿y sabes cómo le dicen al que habla uno? Americano”.

“Tú no eres americana, eres colombiana”: Dra Polo A punto de explotar ante la sorpresa de los asistentes al programa Caso cerrado de Telemundo, Ana María Polo le recalcó a Luna que ella no era americana, sino colombiana: “Lo que te corre en esa sangre es Colombia, así que no te equivoques y esto es un programa en español”. “Si no hablas español en la próxima palabra, te largas, ¿me entendiste? Si no hablas español, te largas”, expresó la Dra Polo, por lo que a la joven hispana no le quedó de otra que responder: “Sí, señora”. La abogada le preguntó de dónde habia sacado la idea de hablar en inglés.

Se calman los ánimos en Caso cerrado “Con todo respeto, doctora, le voy a explicar lo que pasó: sí, solo era un reto, pero esto es América”, comentó Luna, siendo interrumpida por la Dra Polo, quien le dijo que Estados Unidos es un país compuesto por inmigrantes, además de preguntarle por qué razón tenía que forzar a los demás a hacer lo que se le daba la gana a ella. “Yo era el ‘customer’ (clienta)”, dijo Luna, siendo interrumpida nuevamente por Ana María Polo, quien no se explicaba por qué razón no habló en español para referirse a un collar: “Ella era la bruta, no yo”. Aquí, la abogada se molestó de nueva cuenta.

“Para los niños es fácil aprender un idioma”: Dra Polo “Para los niños es fácil aprender un idioma, pero para una persona mayor es más complicado”, expresó la Dra Polo, a lo que la joven hispana le respondió que ella no sabía lo que había vivido y que aparte no la conocía: “Al final, lleva dos años aquí y ya se le olvidó el español, su lengua natal”, expresó la abogada. “Este video se va a hacer bien sabroso, prepárate, porque te van a vacilar a ti de ahora en adelante por tú burlarte de los demás. No hay cosa más horrible que burlarse de la gente y eso es lo que has hecho tú, burlarte. No tienes corazón, no tienes sentimiento”.

“¿Esa es la imagen que tú me quieres dar?” A punto de terminar este altercado, en el que prácticamente la Dra Polo no ha dado la oportunidad de defenderse a Luna, la conductora del programa Caso cerrado de Telemundo le preguntó a la joven hispana si esa era la imagen que quería dar. “Mi imagen es de una niña, tengo 14 años, ella es una adulta, ella no se puede bajar a mi nivel”, comentó la chica, a lo que Ana María Polo le reclamó que ella tenía mucha maldad por haberle hecho daño a los demás y burlarse de la gente hispana.

“Se creen dueños de los Estados Unidos” No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a este video sin imaginar lo que pasaría más adelante: “Estos niños recién llegados, pata en el suelo, que se creen dueños de los Estados Unidos, merecen que les recuerden de donde vienen. Es falta de padres”. “Es una persona para nada inteligente, yo vivo en EEUU y siempre les enseño a mis hijos de dónde vienen y mis nietos también, en mi casa se habla el español”, “La respeto mucho Dra Polo por defender nuestras raíces” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Dra Polo pide perdón a joven hispana En otro video que también está disponible en las redes sociales del programa Caso cerrado de Telemundo, se puede ver el momento exacto en que Ana María Polo, mejor conocida como la Dra Polo, le pide perdón a joven hispana por ofenderla y regañarla. “Perdóname que fui tan dura contigo, pero yo creo que tú tienes que entender que debes de ser orgullosa de tus raíces y que no puedes perder tu español. Yo te voy a decir algo, yo me crié en este país, con dos años yo llegué de Cuba. Yo aprendí a hablar inglés aquí”.

“Mi madre siempre me dijo: ‘mantén tu idioma'”: Dra Polo Ante la mirada atenta de la joven hispana, a quien tenía tomada de las manos, la Dra Polo le confesó que si hoy en día es una persona reconocida y respetada por miles de personas en el mundo entero, no fue por hablar en inglés, sino por hablar en español. “Mi madre siempre me dijo: ‘mantén tu idioma, tú nunca sabes cuando te va a hacer falta’, y mira, estoy aquí hoy, y tú me conoces y me conoce mucha gente por mi español. No pierdas tus raíces, que Dios te bendiga”, concluyó Ana María Polo.