“Jesús Ochoa, no vales nada”, expresó Fue el pasado lunes 2 de agosto que se dio a conocer que la reconocida actriz mexicana Lilia Aragón murió a los 82 años de edad a causa de una cirugía intestinal y ahora se filtraron imágenes de su funeral y se expresó molestia por lo que hizo la Asociación Nacional de Actores con ella. A través de su página de Facebook, la empresaria y cantante Yolanda Garza compartió una fotografía en la que se pueden ver algunas imágenes de la artista, así como varios arreglos florales, pero lo que más llamó la atención fue su mensaje. “Jesús Ochoa, no vales nada”, dijo Yolanda Garza al mostrar imágenes del funeral de Lilia Aragón “Estoy muy enojada y ofendida. Estamos de acuerdo que el funeral de Lilia Aragon del Rivero sería solo petite comité solo para la familia y amigos más allegados, lo que no puedo concebir es que los dirigentes de nuestra bendita ANDA no se hayan tomado la molestia de mandar un arreglo floral”. Yolanda Garza también expresó que la Asociación Nacional de Actores brilló por su ausencia en el funeral de la actriz, quien fue secretaria general de la ANDA y como tal se le debe un mínimo respeto a la que fuera su lider sindical, para terminar con un “Jesús Ochoa (actual secretario general de la asociación) no vales nada”.

“El cielo está de gala al gozar de su presencia” Usuarios se mostraron de acuerdo con lo que expresó Yolanda Garza sobre lo que le hizo la ANDA a la reconocida actriz Lilia Aragón, además de compartir emotivos mensajes: “Tal vez la ANDA no le envió nada, pero no sabes el hermoso reconocimiento que le hacemos todo su público”. “Todas las oraciones elevadas al cielo de todas aquellas fans! (Obvio me incluyo) señorona! El cielo está de gala al gozar de su presencia! Un abrazo y de nuevo mis más sinceras condolencias”, “Si los demás no valoran quien es ella, es porque ellos no tienen valor”.

Conmovidos por la muerte de Lilia Aragón Los mensajes de los seguidores de la actriz Lilia Aragón seguían haciéndose presentes, algunos sorprendidos por lo que le hizo la ANDA en su funeral: “Qué tristeza que una artista de gran talla tenga un funeral muy así, sin un homenaje, ni reconocimiento a su trayectoria artística. Sus fans la recordaremos como una gran estrella, brille para ella la luz perpetua”. “Es verdaderamente lamentable el deceso de la compañera Lilia Aragón, mi esposo y yo nos unimos en oración por la irreparable pérdida de esta gran actriz, polifacética y dirigente sindical. Dios con ella”, “Falta calidad humana”, “Qué lástima que la ANDA últimamente esté dirigida por gente que no tiene nada de respeto a sus compañeros! Lamentablemente, así es! Mínimo un arreglo floral hubieran mandado!!”, expresaron más internautas.

En una pequeña sala de una funeraria en Cuernavaca, Morelos, amigos y familiares de la primera actriz Liliana Aragón le dieron el último adiós a una de las villanas más queridas de México, aunque por protocolo de salud fueron pocos los asistentes. En el lugar, sólo estuvo presente uno de sus cuatro hijos, Pablo Mendizábal, quien explicó que sus hermanos Alejandro y Gabriela decidieron no ir porque no les gustan los funerales: "Enrique falleció hace más de un año, no lo habíamos dicho y no voy a ahondar, simplemente diré que Enrique falleció y fue parte de lo que deprimió a mi madre un poco, pero mis hermanos no son de venir a funerales".

La actriz ya no se recuperó de un padecimiento intestinal Pablo informó que a su despedida asistieron las actrices Isaura Espinoza y Laura Zapata, mientras que a Cynthia Klitbo le hizo una videollamada hasta Perú, para darle la mala noticia: “Cynthia era como la hija de mi mamá, se peleaban cada tres días, pero se amaban y se perdonaban”. La exsecretaria general de la Asociación de Actores (ANDA) pasó sus últimos días en la casa de su hijo Alejandro, luego de que fue intervenida quirúrgicamente por un padecimiento intestinal, “pero ya no se recuperó”. La ANDA se hizo cargo del 90% de los gastos funerarios, aunque hasta ahora no se ha determinado si se hará un homenaje a la actriz (Con información de Agencia El Universal).

Recordada por ser una excelente villana Lilia Aragón fue una mujer elegante, imponente, con una mirada profunda que llegó a cualquiera que la viera en cine, teatro y televisión. Si bien estudió Derecho, encontró su camino en el arte de actuar realizando infinidad de historias a lo largo de su vida, aunque siempre dijo que las villanas eran sus favoritas. La actriz de telenovelas como Cuna de lobos, María Isabel, Velo de novia y películas como Veneno para las hadas, murió este lunes a la edad de 82 años. Uno de sus proyectos más emblemáticos en teatro fue Los monólogos de la vagina, en el que trabajó por dos décadas.

“Siempre era muy fuerte” Fue en Los monólogos de la vagina que conoció al productor Morris Gilbert, con quien en 2019, poco antes de la pandemia, montó una función especial. En aquella ocasión, Gilbert le dedicó unas palabras: “Siempre era muy fuerte, muy contundente y con una claridad enorme en cuanto a sus ideas y sus actitudes ante la vida”. “Ante todo (Lilia Aragón) tenía una ideología muy clara, luchaba por lo que ella creía y sin duda fue una gran actriz, sobre todo un agente de teatro en el mayor sentido de la palabra, como los que ya no hay francamente”, expresó el productor.

La muerte de Lilia Aragón “sacudió” a sus amigos La última vez que Lilia y Morris hablaron fue a mediados de junio pues, dice, tuvieron siempre una relación muy entrañable: “La recuerdo como mi camarada, mi cómplice, mi amiga y la gran actriz que era. Ni siquiera puedo creer que estemos hablando de ella en pasado, me parece incierto”. Víctor Carpinteiro no había visto a su amiga Lilia en el último año, admite, en parte por la pandemia, de pronto, se dio cuenta que su amiga dejó de estar en comunicación. “La admiré y la admiro como actriz, para mí es un referente en muchos sentidos por su trabajo artístico, como amiga tuvimos una relación estrecha, lo cual me hizo quererla y poder platicar de muchos temas con ella. La noticia me sacude”.

Una de sus últimas apariciones en televisión fue con el productor José Alberto El Güero Castro, en la telenovela Por amar sin ley: "Fue una buena compañera, estupenda actriz, qué tristeza que se haya ido así de rápido, mis condolencias para su familia", expresó. Además de las pantallas, Lilia Aragón se desempeñó como diputada plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue presidenta de la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) de 1995 a 2001. Descanse en paz.