Dra Polo confirma noticia pero sus fans notan algo más (FOTO)

La Dra Polo apareció muy atrevida y confirmó noticia que todos esperaban

La presentadora de televisión lució espectacular

Sin embargo, los fans notaron algo más en la cubana

La Dra Polo hizo de las suyas con una nueva publicación donde confirmó noticia que todos sus fans esperaban, pero algunos notaron algo más en la presentadora.

Desde hace días, Ana María Polo se ha convertido en tendencia en las redes al anunciar que dejaría la televisión para incursionar en el cine.

Sin embargo, en esta ocasión por fin pudo confirmar la noticia que todos estaban esperando y lo hizo mediante una publicación muy atrevida.

En la foto se puede ver a la Dra Polo muy sonriente, con su cabellera suelta y elegantemente maquillada, con aretes amplios y una chamarra de cuero en color negro, así como una blusa blanca y jeans azules.

En conjunto el atuendo la hizo lucir bellísima y pareciera que el tiempo se detuvo y no ha hecho estragos en su persona.

Para acompañar el post, Ana Polo reveló que la película de Caso Cerrado ya es todo un hecho: “Con mucha alegría les digo que ya está confirmado, viene ‘Caso cerrado, la película’ ¿Les gustaría que les muestre un poquito de la planificación backtage?”.

La publicación alcanzó casi 20 mil ‘Me gusta’ y los usuarios no tardaron en mostrar su alegría al conocer la noticia.

“Me da mucha felicidad y va a tener mucho éxito”, “nos encantaría”, “adelante!”, “la espero, toda la vida he visto caso cerrado, me encanta”, mencionaron.

Sin embargo, otros notaron lo bella que lució la Dra Polo y se lo hicieron saber: “Está estupenda, ojalá yo tuviera ese cuerpo”, “ojalá tuviera ese cuerpazo, Doctora Polo”, “bella”, “wow, qué hermosa estás”, “qué belleza”, se pudo leer.

Después de casi dos décadas en la pantalla chica de Telemundo, la Dra Polo decidió que es tiempo de parar y comenzar algo nuevo: llevar al cine su programa de corte judicial Caso Cerrado, en una película que ella misma protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo la Dra Ana María Polo, una abogada de 60 años cuyo programa se transmite por la cadena Telemundo en Estados Unidos y en una veintena de países de América Latina.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo el martes en una entrevista exclusiva con The Associated Press en la que reveló su proyecto de cine.

Caso Cerrado es un programa televisivo diario que a lo largo de una hora presenta disputas judiciales.

En cada episodio se expone una demanda, se hacen alegaciones y tanto los demandantes como los demandados presentan testigos para sustentar sus casos.

La Dra. Polo, que aunque no ejerce como abogada desde hace una década aún tiene vigente su licencia para mantenerse actualizada, emite luego una decisión como si fuera un fallo, basándose en su conocimiento y experiencia legal.

El programa aborda diferentes temáticas, desde asuntos de salud, familia y sexualidad, hasta cuestiones de inmigración.

La Dra. Polo graba varios episodios juntos dos veces por semana.

En total, ha producido más de 3,500 capítulos a lo largo de 18 años, y resuelto más de 7,000 casos que se han transmitido en países como Bolivia, Costa Rica, México, Argentina y Colombia, entre otros.