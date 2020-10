El Dr Juan Rivera reveló quienes eran los culpables de contagiar a las personas.

El especialista aclara que solo el 8 por ciento de las personas infectadas pueden llegar a contagiar hasta el 60 por ciento.

Hace un llamado para respetar las medidas de sanidad.

En medio del escándalo por el contagio de Trump, ahora el Dr Juan Rivera reveló quienes eran los responsables de la mayoría de los contagios por Coronavirus en la comunidad. En donde argumentó que le sorprendió las cifras por contagios de esta enfermedad últimamente.

El Dr Rivera, a quien hemos visto conduciendo el programa de televisión de Univisión, “Consulta con Dr Juan”, habló mediante un video con duración de 3 minutos en Instagram, en donde aclaró esta gran problemática.

Sin embargo, el Dr Juan Rivera reveló que los resultados de las cifras de contagiados le sorprendieron bastante.

“La verdad yo no me imaginaba estos números, quienes son las personas que realmente están haciendo el contagio en esta pandemia, ¿son niños?, ¿son adultos?” se cuestionó.

“Se publicó recientemente, la noche anterior, un estudio que se realizó en India, pero por investigadores de la universidad Princeton, un estudio de rastreo más grande que se ha hecho hasta el momento”, comentó.

“El 70 por ciento de las personas que dan positivo a Coronavirus, no transmiten el virus a otras personas, sin embargo, hay un 8 por ciento, de este estudio en particular, que fueron las que transmitieron al 60 por ciento de todas las personas infectadas posteriormente”.

Esto quiere decir, a palabras del doctor Rivera, que, de ese grupo que estudiaron, donde todos ya estaban infectados cuando hicieron el rastreo, solo un 8 por ciento de los infectados fueron los que infectaron al 60 por ciento de las personas nuevas.

“Son personas que, por alguna razón que no conocemos, puede ser algo genético, puede ser porque son personas que están interactuando constantemente con muchas personas, por su profesión, etc., no se sabe realmente, infectan a un numero más alto de personas.

