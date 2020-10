Julián Gil se burló de que Donald Trump diera positivo a coronavirus

El presidente de EE.UU. dio positivo a COVID-19 junto con su esposa Melania

Horas después del tweet burlón del actor, Trump fue trasladado al hospital

El actor Julián Gil se burló de que el presidente de EE.UU. Donald Trump diera positivo a coronavirus junto con su esposa, la primera dama Melania.

La bomba del mandatario estalló la noche del jueves cuando después de tener el debate con su rival de elecciones Joe Biden confirmó que estaba contagiado de coronavirus junto a su esposa Melania, por lo que estarían aislados durante 14 días.

Sin embargo, las redes sociales ardieron ante la noticia y los detractores de Trump se alegraron de que el presidente ‘se tragara’ sus palabras desafiando al coronavirus y sin portar durante meses una mascarilla.

Entre los detractores se encuentra el actor Julián Gil quien no perdió la oportunidad para burlarse de Trump por su infección con coronavirus y claramente no tuvo el menor reparo en asegurar que eso fue ‘karma’.

A través de su cuenta de Twitter, Julián Gil escribió: “Que tome Clorox… él mismo lo recomendó… karma”, fue el contundente mensaje del actor para Trump.

Y es que Julián Gil hizo alusión a las desafortunadas declaraciones que durante la pandemia Trump hizo sobre que tomar dióxido de cloro ayudaría a prevenir un contagio, ocasionando que muchos estadounidenses siguieran su recomendación y terminaran intoxicados en el hospital.

La cuenta de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ retomó las declaraciones de Julián Gil y la gente opinó sobre la burla de mensaje de actor contra Trump:

“No dijo nada que no sea cierto”, “Comentario fuera de lugar! Me imagino que un familiar de él estuviese pasando por la misma situación”, “El mismo lo recomendó. Ahora, que tome sus propias recomendaciones que no?”, “Que bajo has caído Julián , cómo puedes desearle eso al prójimo ¿donde quedó lo que aprendiste en la actuación de Jesús?”, “Eso es lo que Trump dijo Entonces Qué lo haga! Que tome mucho mucho Clorox”, “Muy estúpido comentario”, escribieron.

¿Y tú opinas que el comentario de Julián Gil estuvo fuera de lugar?