Donald Trump Coronavirus. presidente Donald Trump ha vuelto a dar negativo en el test de Coronavirus (Covid-19) después de que uno de sus asistentes personales que trabajan con él diese positivo, informó este jueves la Casa Blanca, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

“Fuimos recientemente notificados por la Unidad Médica de la Casa Blanca de que un miembro las fuerzas armadas de Estados Unidos, que trabaja en la Casa Blanca, dio positivo por Coronavirus”, indicó Hogan Gidley, portavoz presidencial adjunto en un comunicado,

“Desde entonces, el presidente y el vicepresidente (Mike Pence) han vuelto a ser sometidos al test y han dado negativo, y ambos se mantienen con buena salud“, agregó Gidley.

La información fue revelada en un primer momento por cadena CNN, quien apuntó que el positivo fue notificado al mandatario este miércoles. Posteriormente la noticia fue publicada en otros medios de comunicación.

En un comunicado, la Casa Blanca confirmó a CNN la noticia sobre Donald Trump Coronavirus.

“Fuimos notificados recientemente por la Unidad Médica de la Casa Blanca que un militar que trabaja en la Casa Blanca ha dado positivo por coronavirus”, dijo el secretario de prensa suplente de la Casa Blanca Hogan Gidley. “El presidente y el vicepresidente han dado negativo al virus desde entonces y permanecen en buen estado de salud”.

Una fuente de la Casa Banca dijo que el ayudante personal, un hombre que no ha sido identificado, mostró “síntomas” la mañana del miércoles.

Los asistentes personales forman parte de unidades militares de élite destinadas a la Casa Blanca y a menudo trabajan de cerca tanto con el presidente como con la primera dama.

En abril, un miembro del equipo de trabajo del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dio positivo a la prueba del coronavirus, informó a Casa Blanca, marcando la primera infección de este tipo dentro de los peldaños superiores de la administración.

Katie Miller, vocera de Pence, no dio la identidad de empleado, ni en donde trabajaba. Pence lidera la fuerza de tarea del gobierno para luchar contra el coronavirus y su presencia junto al presidente ha sido bastante regular las últimas semanas.

Fuimos notificados esta noche que un miembro de la Oficina del Vicepresidente dio positivo al coronavirus”, dijo Miller en un comunicado. “Ni el presidente (Donald) Trump ni el vicepresidente Pence tuvieron contacto cercano con el individuo”.

Miller dijo que el rastreo de contactos con los que tuvo el individuo se realizaba de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Pence dijo el lunes que no le habían hecho la prueba del virus. A Donald Trump sí se la hicieron y dijo que su prueba fue negativa.

Tanto Trump como Pence son sometidos a exámenes del coronavirus semanalmente, así como a los funcionarios que interactúan diariamente con ellos.

Thank you, @GEHealthcare! We are one team! 🇺🇸 pic.twitter.com/ObFNpRhoYi

— Mike Pence (@Mike_Pence) April 21, 2020