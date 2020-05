Donald Trump desafía a la historia y rompe una tradición de 40 años al negarse a develar fotografía de su predecesor Barack Obama en la Sala Este de la Casa Blanca, informó en su portal el Business Insider y haciendo referencia a la NBC News.

Este “desaire” del presidente de Estados Unidos, se da en medio de una “guerra” de declaraciones que se ha dado en los últimos días entre ambos por la pandemia del coronavirus.

El expresidente Barack Obama criticó las acciones realizadas por las administración de Donald Trump, lo que generó la respuesta del inquilino de la Casa Blanca quien le recordó lo que sucedió con la fiebre porcina H1N1 cuando él fue presidente en 2009.

The hatred in the little orange man is outstanding. Petulant child… https://t.co/KNRTGSO2Q3

Luego Obama volvió a arremeter contra Trump y este le respondió al calificar su administración como “incompetente” y corrupta.

Estos enfrentamientos entre ellos preceden una contienda electoral que se definirá en noviembre próximo, ya que Barack Obama ha hecho público su apoyo a Joe Biden, quien le competirá a Donald Trump.

Hoy, luego de todos esos dimes y diretes se vislumbra otra contienda por la negativa del presidente de la unión americana de continuar con una tradición que tiene 4 décadas: la de hacer la presentación de la foto del presidente predecesor.

De acuerdo al medio de comunicación referido, ninguna de las dos partes ha querido dar una opinión al respecto, pero se infiere que se debe al clima político que se avecina en noviembre.

A pesar del “desaire” de Trump, fuentes cercanas a los protagonistas dijeron que tampoco Obama estaría dispuesto a asistir a la ceremonia.

A diferencia del hoy presidente de Estados Unidos, el expresidente sí cumplió con la ceremonia de revelar la fotografía de su predecesor.

Sin embargo aunque Trump y Obama sí llevaran a cabo la ceremonia de presentación de retratos, es muy probable que se vería afectada por la pandemia del coronavirus.

En el año 2012, le hizo los honores al entonces exmandatario George W. Bush, en la misma Sala Este en la Casa Blanca.

De acuerdo a Business Insider, en aquél momento Obama le dijo a Bush: “George, hiciste todo lo posible para asegurarte de que la transición a una nueva administración fuera lo más fluida posible”.

Trump will not be unveiling Barack Obama's official White House portrait, according to people familiar with the matter. The tradition will likely be skipped for the first time in decades. https://t.co/kzAaGfeef7

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) May 19, 2020