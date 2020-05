Alrededor de 108 millones de personas en la región noreste de China se están enfrentando nuevamente a un cierre de emergencia, ya que un nuevo y creciente grupo de infecciones provocó un retroceso en el regreso a la normalidad del país asiático, según reseñó Bloomberg.

En un cambio abrupto de la reapertura que tiene lugar en todo el país, las ciudades de la provincia de Jilin suspendieron los viajes en trenes y autobuses, cerraron las escuelas y pusieron en cuarentena a decenas de miles de personas.

Las estrictas medidas han consternado a muchos residentes que habían pensado que lo peor de la epidemia de la nación había pasado.

Officials concerned about a coronavirus resurgence have quarantined 8,000 people and reintroduced lockdown measures in northeastern China, even as other parts of the country further relax restrictions https://t.co/7ItGfaISdt pic.twitter.com/ezb88FE6WH

— The New York Times (@nytimes) May 17, 2020