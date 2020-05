Corte Suprema de California rechazó un intento de impedir darle dinero a los indocumentados

Es la segunda vez que los jueces se niegan a frenar la ayuda a más de 150 mil inmigrantes desempleados

El plan propuesto por el gobernador de California contempla 75 millones de dólares de ayuda para indocumentados

La Corte Suprema de California rechazó el miércoles un intento de impedir el primer plan en el país para darles dinero a inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos y han sido afectados por la pandemia de coronavirus, reseñó The Associated Press.

Fue la segunda vez en dos días que los jueces se niegan a frenar el plan de 75 millones de dólares del gobernador Gavin Newsom para ayudar a aproximadamente 150.000 adultos desempleados que quedaron fuera del paquete de estímulo aprobado por el Congreso debido a su estatus de inmigración.

El programa ofrece a cada adulto 500 dólares a ser distribuidos a través de organizaciones sin fines de lucro, con el fin de proteger a los inmigrantes de la necesidad de proveer información personal que pudiera costarles otras prestaciones o aumentar su riesgo de ser deportados.

El máximo tribunal del estado rechazó en una orden de una sola oración el pedido presentado por el Center for American Liberty, que argumentó que el programa viola la prohibición de la Constitución del estado de dar regalos a organizaciones fuera del control exclusivo del estado.

Fue presentado por el abogado Harmeet Dhillon, quien además es un funcionario del Partido Republicano, a nombre de dos candidatos republicanos a la Asamblea estatal.

El martes, la corte superior del condado de Los Ángeles rechazó un pedido del grupo conservador Judicial Watch de frenar el programa. Esa pedido alegaba que Newsom carecía de autoridad explícita de los legisladores del estado para proveer los fondos.

Estudio: Coronavirus afecta mucho más a negros e hispanos

El coronavirus no sólo ha afectado mucho más a hispanos y afroamericanos en Estados Unidos en cuanto a la cantidad de enfermos, sino también en cuanto a las repercusiones económicas, reveló un sondeo de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research.

El estudio halló que 61% de los hispanos estadounidenses han sufrido repercusiones económicas a raíz del brote, como pérdida de empleos, ausencias no pagadas, recortes salariales u horarios reducidos. Esa cifra se compara con un 46% de los estadounidenses en general. Un 37% de los hispanos y un 27% de los negros no han podido pagar por lo menos una de sus facturas como resultado de la crisis. Entre los blancos el porcentaje es de 17%.

“Si nuestras políticas no resuelven adecuadamente estas carencias y disparidades raciales en cuanto a ingresos, prosperidad, empleo y salarios, veremos las mismas tendencias que hemos visto ocurrido históricamente”, observó Valerie Wilson, directora del programa de estudios sobre economía y etnicidad en el Economic Policy Institute.

“A esas familias le tardará mucho más recuperarse, si es que logran recuperarse del todo”, añadió.

El sondeo, realizado a mediados de abril, halló que el 21% de los hispanos no han podido pagar su hipoteca o renta y un 23% no ha podido pagar una tarjeta de crédito. Ello en comparación con 8% en ambos renglones entre la población estadounidense en general. Entre los negros, el porcentaje que no ha podido pagar uno de esos tipos de facturas es de 15%.

