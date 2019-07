Malos hábitos: 9 costumbres matutinas que te arruinan el día

Página

Cómo identificar los malos hábitos matutinos

9 costumbres que podrían arruinar tu día

Empieza el día con el pie derecho evitando estos hábitos

Cada mañana representa la oportunidad de iniciar el día con el pie derecho, pero para eso primero tenemos que estar preparados física y mentalmente para afrontar todas las situaciones que el día pueda presentarnos. Todos tenemos malos hábitos, aquí te enseñamos a evitarlos.

Es posible que haya días en los que sientas que no estás rindiendo tanto como quisieras, o como acostumbras, y que pienses que hay algo que no está bien, y aunque no necesariamente sientas algún dolor físico, es probable que haya algo en ti que no esté funcionando como debería.

Tal vez no lo hayas notado, pero podrías estar adoptando malos hábitos matutinos que no precisamente estarían contribuyendo al correcto funcionamiento de tu organismo ¡entérate aquí cuáles son!

Postergar la alarma

El sonido de la alarma es uno de los más temidos por aquellos que necesitan madrugar para llegar temprano a la oficina, pero ¡cuidado! no caigas en la trampa de volver a cerrar los ojos después de que ha sonado tu alarma, ya que entrarías a un nuevo ciclo de sueño que en definitiva te haría estar un poco más letárgico y adormilado de lo que estarías comúnmente.

Revisar el teléfono

Admítelo, tienes el hábito de revisar tu teléfono al despertar para ponerte al corriente de las noticias o de los acontecimientos más relevantes; y es que las redes sociales tienen el poder de informar, pero también de provocar que las personas comiencen su día con una sonrisa o de mala gana. Lo mejor es esperar un rato considerable para revisar tu teléfono ¡algunas noticias pueden esperar!

No tender la cama

Pero ¿por qué algo inofensivo podría arruinar mi día? La respuesta es simple: comenzar el día de manera ordenada nos ayudará a terminarlo de la misma forma. Si lo meditas un poco, te darás cuenta que el ritual de tender la cama te dará unos minutos contigo mismo para respirar, reflexionar y olvidarte por unos instantes de todo lo que te preocupa; además, será una motivación extra para guardar el orden durante todo el día y volver a una casa ordenada y limpia.