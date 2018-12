Una granja de California vinculada con un brote reciente de la bacteria E. Coli en la lechuga romana está retirando ese alimento, así como otras verduras, en Estados Unidos, México y Canadá.

La compañía Adam Bros. Farming, con sede en Santa María, condado de Santa Bárbara, está retirando lechugas de hoja verde y roja y coliflor cosechadas entre el 27 de noviembre y el 30 de noviembre, porque podrían estar contaminadas con la bacteria E. Coli (Escherichia coli), informó la granja en un comunicado este jueves.

El retiro se produjo después de que los sedimentos cerca de un reservorio de agua dieron positivo por las bacterias, reportó Action News Jax este sábado.

Sin embargo, agregó el referido medio, que citó el comunicado de la granja, ninguna de las aguas filtradas y tratadas del reservorio que pudieron haber entrado en contacto con las hortalizas dieron un resultado positivo para la bacteria E. Coli. Tampoco se han reportado personas enfermas por los víveres.

“A partir del 12/13/2018, Adam Bros. Farming, Inc. ha notificado a sus clientes afectados todos los productos que fueron retirados del mercado, solicitando que el producto no se comiera, vendiera o transfiriera. Además, Adam Bros. Farming, Inc. solicitó a sus clientes que notificaran a la cadena de custodia de la línea descendente para asegurar una cobertura completa”, indicó la misiva.

La coliflor se distribuyó a mayoristas en Arizona, California, Illinois, Los Ángeles, Maryland, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tijuana (México) y Canadá.

La compañía también precisó que distribuyó lechuga roja y verde a mayoristas en California, Colorado, Oregón, Texas, Pensilvania, Washington y Canadá. Además, apuntó, solo distribuyó lechuga de hoja roja a un mayorista en Minnesota y Tijuana.

Para conocer las etiquetas de los productos que pidieron que fuesen retirados del mercado sigue este enlace.

Un retiro de la lechuga romana por la bacteria E. Coli antes del Día de Acción de Gracias fue el resultado de un brote nacional con 59 casos reportados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

