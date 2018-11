Si tus platillos para este Thanksgiving incluyen alguna ensalada, debes fijarte muy bien que la mezcla no lleve lechuga romana, porque las autoridades han lanzado una alerta sanitaria sobre el peligroso brote de una bacteria.

Los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan a los consumidores que no coman lechuga romana, y que los minoristas y restaurantes no sirvan ni vendan nada hasta que se investigue más sobre un brote de E. Coli.

“Los consumidores que tengan cualquier tipo de lechuga romana en su hogar no deben comerla y deben tirarla, aunque hayan ya la hayan comido y nadie se haya enfermado”, advierten los CDC.

La advertencia incluye a todos los tipos o usos de lechuga romana, como cabezas de lechuga romana, corazones de lechuga romana, y bolsas y cajas de lechuga precortada, así como mezclas de ensaladas que contienen lechuga romana como la mezcla de primavera y la ensalada César.

Según los CDC, 32 personas han sido infectadas por este brote de E. coli en 11 estados del país entre los días ocho y 31 de octubre.

Outbreak Alert: Do not eat any romaine lettuce, including whole heads and hearts, chopped, organic and salad mixes with romaine until we learn more. If you don’t know if it’s romaine or can’t confirm the source, don’t eat it. https://t.co/NrFOIxG8hx pic.twitter.com/FuzkHv4bd3

— CDC (@CDCgov) November 20, 2018