Autoridades de Estados Unidos ordenaron retirar del mercado más de 29 mil libras de salchichas enlazadas luego de que se hallaran pedazos de metal en ellas.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la compañía CTI Foods LLC está retirando más de 29,000 libras de salchichas enlazadas por preocupaciones de que pudiesen contener pedazos de metal, reportó Fox 8 este martes.

El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció el retiro del producto en el mercado este lunes.

El retiro incluye 29,028 libras de salchichas originales de Jimmy Dean Heat ‘n Serve hechas con carne de cerdo y pavo.

