Las autoridades ordenaron retirar más de 64 mil latas de maíz de una famosa productora y distribuidora de alimentos estadounidense por posible riesgo de contaminación.

Debido a su bajo procesamiento, la compañía Del Monte Foods, con sede en San Francisco, California, anunció el retiro de 64,242 latas de maíz llamadas Fiesta Corn, que están sazonados con pimientos rojos y verdes, reportó Fox 8 este miércoles.

El subprocesamiento ocurrió en el proceso de esterilización comercial y podría resultar en la contaminación por organismos dañinos o patógenos, lo que podría conducir a una enfermedad potencialmente mortal si se consume, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

CHECK YOUR PANTRY – Del Monte Foods is recalling cans of their Fiesta Corn in 25 states, including Florida, due to under-processing, which could lead to life-threatening illnesses. ://wsvn.com/news/us-world/del-monte-recalls-fiesta-corn-in-25-states-including-florida/ pic.twitter.com/ybKwtKgHfQ

— WSVN 7 News (@wsvn) December 13, 2018