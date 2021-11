Detienen esposa El Mencho: ¿CÓMO AMENAZÓ CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN A LA GUARDIA NACIONAL?

Recientemente se supo que a través de una grabación, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) amenazaron a la Guardia Nacional y al Ejército con emboscarlos próximamente, si, presuntamente, siguen apoyando a sus rivales de Cárteles Unidos, en Michoacán. En el video, los encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas, escuchan el mensaje dirigido contra los elementos federales, quienes, aseguran, están coludidos con Juan José Farías, alias “El Abuelo”, y Ángel Gutiérrez, “El Kiro”, ambos ex autodefensas y señalados como líderes de Los Viagras, así como con Hipólito Mora, ex líder de autodefensas y ex candidato del PES a la Gubernatura.

"Guardia Nacional y guachos (soldados) que andan en Michoacán, les voy a dar un consejo y advertencia: No se dejen ver lo pendejo por parte del Abuelo, Viagras, Kiro, Hipólito Mora y los que conforman el mugroso Cártel, de Cárteles Unidos", amagan. "Aunque mi guerra no sea con el Gobierno, si ustedes Guardia Nacional y guachos los siguen apoyando, les vamos a dar una probada de su propio chocolate, no quiero dar la orden que de les peguen en emboscadas, mi guerra no es con el Gobierno, pero si no dejan de agarrarles dinero a esas lacras, cobracuotas, violadores, mata inocentes y secuestradores del puto Abuelo, de Los Viagras, El Kiro, Hipólito Mora, les voy a empezar a buscar en emboscadas yo y mi gente, soldado que es avisado, no muere en batalla".