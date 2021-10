Estados Unidos limitará los arrestos de inmigrantes indocumentados en escuelas, parques y otras zonas “protegidas”

Los agentes y funcionarios recibieron instrucciones para evitar “en la medida de lo posible” realizar detenciones o llevar a cabo redadas en ciertos sitios delicados

Las nuevas acciones de la Administración Biden son un intento por revertir las políticas del expresidente Donald Trump

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos limitarán los arrestos de migrantes en escuelas, hospitales y otras zonas “protegidas”, según nuevos lineamientos emitidos el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional, como parte de una labor más extensa para revertir el enfoque adoptado por el gobierno del expresidente Donald Trump.

Los agentes y funcionarios recibieron instrucciones para evitar “en la medida de lo posible” realizar detenciones o llevar a cabo redadas en ciertos sitios delicados, de acuerdo con un memorándum del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que explicaba la política.

EE. UU. limitará los arresto de migrantes en zonas “protegidas”

Es la más reciente de una serie de políticas de inmigración del gobierno del presidente Joe Biden dirigidas a tomar un enfoque más selectivo en la aplicación de la ley. La política es parecida a una implementada durante la presidencia de Barack Obama que restringía las detenciones en iglesias y escuelas.

La nueva política no sólo incluye las escuelas, sino también las guarderías y los centros médicos, parques infantiles y centros de recreación. Las detenciones también estarían limitadas durante manifestaciones y mítines, informó la agencia de noticias The Associated Press.