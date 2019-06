View this post on Instagram

Tío Gualberto haz ascendido en plenitud a la luz eterna con la perfecta alegria pues todo dolor y aflicción se han ido . Ahora estás en paz y en la tranquilidad de la verdadera vida , ya estás a SALVO en casa en el cielo con el maravilloso recibimiento y del brazo de Dios Nuestro Señor. HASTA SIEMPRE 🙏🏻