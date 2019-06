Daniel Sarcos comparte un mensaje con tristeza y demuestra que su vida no es maravillosa

Página

Daniel Sarcos compartió una tristeza que le produjo una triste despedida

El ex conductor de Un Nuevo Día hizo una reflexión

El venezolano conmovió a todos

El conductor de entretenimiento Daniel Sarcos compartió su triste por una emotiva despedida y aseguró que su profesión no es de tantas alegrías como uno se imaginaría.

A través de su cuenta de Instagram, el venezolano publicó una fotografía en la que abraza a su hija Carlota en un momento muy emotivo que quedará grabado para siempre en la memoria de Daniel Sarcos.

La tristeza que compartió Daniel Sarcos es porque se despediría de su hija Carlota a quien no vería en un buen tiempo por razones de trabajo, pero lo que llamó más la atención fue la reflexión que hizo.

“La tristeza de las despedidas! Ni a Carlota ni a mí nos gustan las despedidas, sin embargo llegó el verano y ella sale de viaje largo y coincidencialmente yo también tengo que ausentarme de nuestra casa por unos cuantos días”, comenzó escribiendo Sarcos.

Y el ex presentador de Un Nuevo Día profundizó: “Al ver esta foto no puedo dejar de pensar en los millones de personas que por razones de fuerza mayor se ven forzados a despedirse de sus familiares y afectos para convertirse en inmigrantes, sin la certeza de que algún día se volverán a ver, no puedo imaginarme ni por un segundo el dolor que esto puede causar”.

Y cerró con un sentido mensaje para los inmigrantes: “El inmigrante es un luchador, es un héroe que por lo general se sacrifica para encontrar recursos y bienestar para los suyos, sin reparar en el dolor que se causa a si mismo poniendo distancia con los seres que ama”.