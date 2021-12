Joven aprovecha estreno de Spiderman No Way Home y propone a su mejor amiga ser su novia

Afuera de la sala de cine, con decenas de personas, el hombre hace lo impensable para conquistarla

Sn embargo, se lleva una desagradable sorpresa que lo deja expuesto frene a todo el público Spiderman propone amiga novia. El estreno de Spiderman No Way Home ha desatado una locura incluso desde el momento en que los boletos se pusieron a la venta, tanto que los fanáticos asistieron a la función vestidos del ‘trepamuros’, esto le dio la idea a uno de ellos y así le propuso a su mejor amiga que fuera su novia, sin embargo, ésta tuvo una reacción que él jamás olvidará, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Todo Digital. Esta historia comenzó con gran entusiasmo de parte del joven, que decidió sorprender a su mejor amiga, no solo con un disfraz, sino con algunos movimientos parecidos a los del personaje, aunque no con la misma habilidad, sin embargo, todo lo hizo para tratar de conquistarla, pero esto fue solo el principio pues lo que vendría adelante nadie se lo esperaría. ¿CÓMO COMENZÓ LA HISTORIA DE ESTA PROPUESTA INÉDITA? Desde que inició la grabación del video, se muestra a un joven entrar al centro comercial en compañía de uno de sus amigos, quien la haría de cómplice, sin embargo, aunque el final solo tendría dos partes, que ella lo acepte o que lo rechace, pero para ella una de las dos respuestas no será suficiente pues se le ocurriría una forma muy inesperada de contestar. En Estados Unidos Spiderman, el estreno de la película causó revuelo, pero en otra parte de América, fue una oportunidad para uno de los fanáticos del hombre araña de intentar conquistar el corazón de su amada de una manera muy singular, algo que hasta ahorita no se ha visto, pero que este joven decidió aventurarse y ser el primero.

EL JOVEN DISFRAZADO UTILIZA UN 'ARMA' SECRETA PARA LOGRARLO Así que ten en cuenta que si eres de corazón frío, esta historia te parecerá normal, pero si ves el final, te estremecerá hasta los huesos, y si eres de corazón de pollo, prepara un pañuelo porque de seguro te hará llorar, porque es muy seguro que ni ella misma se imaginaría el final de la historia que es por demás estremecedora. Aunque se desconoce en qué parte del mundo sucedió, todo parece indicar que en América Latina durante Spiderman, el estreno de la película. El joven llega muy emocionado en compañía de un amigo que carga un cartel. Para esto él ya sabía que ella estaría en la hora de esa función, por lo que no fue difícil dar con ella. Pero entonces viene lo dramático de la historia de amor… o desamor.

INICIA LA ACCIÓN, SE 'ENFRENTA' A SU DESTINO CON MUCHA ENERGÍA Y LLAMA SU ATENCIÓN A su paso el joven llama poderosamente la atención de los visitantes al estreno de la película, pues su traje de Spiderman durante el estreno de la película es muy especial. Entonces al acercarse a la entrada del cine, se dirige directamente a ella y sin previo aviso le toca la espalda y comienza el show del hombre araña enamorado. El joven hace una especie de ademanes como si lanzara telarañas, tal y como lo hacen en las películas de este personaje. De un lado a otro el muchacho se mueve, esto con el objetivo de llamar su atención, a lo que ella solo sonríe y voltea a verlo todo el tiempo. Tras un par de minutos, el muchacho se hinca y le hace un ademán para que mire hacia la entrada, donde ya se encontraba su amigo con el cartel.

LLEGA EL MOMENTO DE LA VERDAD Y SE QUITA LA MÁSCARA Todo sucedió tan rápido que la joven ni cuenta se dio de lo que pasaba hasta que puso bien atención al cartel mismo que decía: ¿Quieres ser mi novia? Entonces ella sacó un risa nerviosa, pero más que nada lucía totalmente desorientada ya que no sabía si se trataba de un fan queriendo animar la entrada o de verdad un enamorado, ya que no se quitaba la máscara. En un momento dado ella se quita el cubrebocas y la gente que espera para entrar al cine comienza a grabar la escena con sus celulares para no perder ningún detalle de la propuesta de amor. En ese instante todo parece ir viento en popa, hasta que ella le pide que se quite la máscara para poder conocer su identidad. Fue cuando el joven decidió que ya era el momento de la verdad y se despojó de la careta sin imaginar la reacción de la joven.

SE QUITA LA MÁSCARA Y A ELLA SE LE BORRÓ LA SONRISA La sorpresa fue tan abrumadora, que ella no lo podía creer, se le borró la sonrisa en un instante y le apareció un rostro de confusión. Pero su reacción a la propuesta de ella fue tan rápida que no le permitió una a su enamorado actuar. Con la cabeza rechazó no solo la forma en que él le propuso ser su novia, sino también la afirmación de serlo. Soldado caído, en este caso sería 'araña caída', pues ni todo el esfuerzo valió la pena para que ella le dijera que sí a Spiderman en pleno estreno de la película, sin embargo, la historia no termina allí. La joven llena de confusión y vergüenza hace lo inevitable y comienza la conversación entre ambos, pues esta interacción era inevitable si él quería lograr algo de ella en ese momento. Para ver el video haz click aquí.

SE SIENTE AVERGONZADA POR LA FORMA EN QUE LE PIDIERON SER SU NOVIA Fue entonces que ella le pregunta; "¿Porqué haces esto?". De manera rápida le responde el joven: "Porque yo quiero ser tu Spiderman, para la película, para verla juntos, Spiderman con su Spiderchica", pero la reacción de ella fue la más humillante, no le bastó con decirle que no, sino que delante de todo el público lo dejó en ridículo. Ella le dijo: "No, no tuviste por qué hacer esto, la verdad que no me parece, que vergüenza mira como toda la gente está amontonada mirando". Luego él, metido totalmente en su papel de personaje le responde de la siguiente manera: "Pero somos nosotros contra ellos mi amor". La reacción de ella es de vergüenza, no sabe ni cómo irse del lugar y vendría lo peor.

Spiderman propone amiga novia: ¿FUE HUMILLACIÓN O LE DAN UNA LECCIÓN? Fue el momento en que la gente que estaba a la espera de entrar a ver a Spiderman en el estreno de la película que una señora grita: “Que le diga que sí, que le acepte”. Pero la jovencita ya está decidida y nada ni siquiera Spiderman en persona le hará cambiar de opinión, la respuesta es un rotundo y humillante, no. Además añade a su rechazo: “Que vergüenza en serio lo que estás haciendo ahorita, mira cuánta gente está aquí mirando todo” Entonces él le responde: “Pero es por el estreno de la película, por Spiderman” y ella con un movimiento de cabeza le vuelve a rechazar y dice “no puedo”. Aunque el hombre insiste, a ella nada le conmueve, al contrario, se siente avergonzada por la forma en que él le propuso ser su novia delante de tanta gente en un centro comercial.

Spiderman propone amiga novia: Y SE MARCHÓ… LO DEJÓ CON EL ALMA EN UN HILO “No puedo, lo siento, discúlpame, pero no”, fueron sus últimas palabras antes de marcharse del lugar ante la mirada atónita de las personas que estaban en el lugar. Pero la reacción del público vino prácticamente de inmediato y a través de un canal de Youtube llamado Mi Amigo del Alma, que se publicó el video, dieron su punto de vista sobre lo que pasó al ir a ver Spiderman en estreno de la película. “Y esto es lo que pasa cuando crees que las frases como “sin miedo al éxito” son para ti”, “adoro los finales felices”. Incluso hubo personas que creen que todo fue actuado, aunque no se pudo saber en el momento si fue así: “Qué buena actuación”. Alguien más bromeó sobre este hecho y preguntó: “¿Creen que si le pido a mi crush que sea mi novia vestido de máster chief me diga que si? Máster chief es mi personaje favorito”.

Spiderman propone amiga novia: ¿EL PÚBLICO APOYA A LA MUCHACHA O AL JOVEN? Otras personas justificaron la acción del muchacho: “Más que hacer la declaración pública para presionar a la chica como dicen algunos comentarios, creo que el chico no lo hizo con estás intenciones, si no más bien por qué a nosotros los hombres desde muy pequeños se nos educa con la idea novelera que hacer más o tratar de impresionar más aumenta las posibilidades de qué una chica te diga que sí. “La cantidad de cosas qué hagas por impresionar a una mujer no tiene nada que ver con la cantidad de atracción que ella sienta por ti”, justificó un hombre al tratar de explicar que un hombre puede hacer todo, pero si a ella no le gustas lo suficiente, nada resultará para que se le pueda conquistar su corazón y que diga que sí.

Spiderman propone amiga novia: ¿PROPONER UN NOVIAZGO EN PÚBLICO ES PRESIÓN SOCIAL? Sin embargo, otras personas aplaudieron la decisión de la mujer: “Muy bien por la chava, pinc… vatos me caen gordos cuando son como él, creen que acorralando, eligiendo un escenario lleno de gente y haciéndose pasar por el romántico frente a una multitud quieren presionar a la morra para que diga que sí”, y otro secundó el comentario: “Eso se hace con discreción de uno a uno, otra cosa es cuando ya son novios y le pide que se case con él”. Otras personas más comentaron: “Es que a ella le gustan los chicos malos y yo no que me vestí de Spiderman e hice el ridículo, aparte de usar la presión social para que aceptara”, “armado o no, pero creo que las chicas no deberían responder así, si un chico hace eso pienso que las chicas deberían sentirse halagadas por encima de la vergüenza que pueda sentir “ella”, porque que el joven no siente vergüenza, es ella la que se avergüenza”.