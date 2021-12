El beneficio de los pagos directos para los padres llegaría a su fin.

Los pagos directos para padres dejarían de otorgarse si el nuevo plan de reformas sociales de Biden no se concreta.

El senador Joe Manchin ya dijo que no aceptará el plan de Biden, lo que pondría fin también a los pagos de estímulo directos para los padres.

¿Se acaba el beneficio? El senador Joe Manchin, demócrata de Virginia Occidental, parece haber puesto fin a la posibilidad de que cientos de dólares en pagos directos mensuales para los padres se envíen en el nuevo año tras declarar el domingo que se opondrá al plan de reformas sociales del presidente Joe Biden, reportó el diario Newsweek.

Millones de estadounidenses han instado al gobierno federal a proporcionar más cheques de estímulo o pagos mensuales recurrentes mientras dure la pandemia del Covid-19. Aunque el Congreso no parece tener previsto aprobar una cuarta ronda de cheques de estímulo, los legisladores han señalado en repetidas ocasiones el popular Crédito Fiscal por Hijos aprobado como parte del Plan de Rescate Americano de Biden en la primavera, explicó el referido medio.

Pagos directos para padres llegarían a su fin

En virtud de esa legislación, los padres estadounidenses empezaron a recibir pagos directos mensuales de 300 dólares por cada hijo menor de 6 años y 250 dólares por los hijos de 6 a 17 años. Sin embargo, los últimos cheques del Crédito Fiscal por Hijos aprobados como parte del Plan de Rescate Estadounidense se enviaron la semana pasada. Y bajo la Ley Reconstruir Mejor (Build Back Better en inglés), los pagos directos para los padres se habrían extendido, pero Manchin dijo el domingo que no votará en apoyo de la legislación.

“Si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar a favor. Y no puedo votar para continuar con esta pieza de legislación”, expresó Manchin a Fox News Sunday. “Simplemente no puedo. He intentado todo lo humanamente posible. No puedo conseguirlo”.