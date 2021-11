Al sentirse mal y ver que su enfermedad era incurable, el señor se le ocurrió pedir lo que sería su última voluntad. Al ver que no había disfrutado su ‘troca’ reunió a su familia y les pidió que lo enterraran en su tumba con ella, lo que causó extrañeza en ellos, pero aún así, decidieron respetar su decisión, pues era lo que solicitaba un moribundo como despedida.

El señor era muy conocido en la zona pesquera de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Sin embargo, lamentablemente hace tiempo se enfermó, por lo que su trabajo disminuyó y tuvo que estar en cama para intentar recuperarse. No se ha dicho las causas de sus deceso, pero lo que sí se sabe es que ante de enfermar, su hijo le regaló una camioneta pick up de color oscura.

Entierran hombre camioneta. Dice una canción mexicana que cuando morimos no nos vamos a llevar nada, ‘nomás un puo de tierra’, sin embargo, un hombre de Baja California, México, decidió no hacer caso a esa frase y pidió como última voluntad que lo enterraran en su tumba con la camioneta que le había regalado su hijo para así disfrutarla en ‘la otra vida’, de acuerdo a una publicación hecha en el portal de noticias de Regeneración .

Tras su muerte, la familia discutió sobre la última voluntad de don Adán y llegaron a la conclusión que la respetaría, por lo que sin titubear organizaron todo para el entierro, ya que no sería uno cualquiera, pues tenían que ampliar el terreno de la tumba que se tenía para el ataúd, así que pusieron manos a la obra y mandaron construir una tumba del tamaño de la camioneta.

Pero en esta ocasión, la familia tuvo que desafiar la tradición y utilizaron más de 5 metros de largo por otros poco más de 3 metros de ancho y unos más de altura para que pudiera entrar la camioneta. Además tuvieron que organizar todo para tener permisos del panteón y para que no representara un riesgo para los visitante y las demás tumbas.

Muchas personas han criticado el suceso, pero otras aplauden que la familia respete la voluntad de su ser querido, lo cierto es que cada vez hay diversas formas, extrañas, extravagantes e increíbles de despedir a los muertos y esta fue una de ellas y que muchos todavía no lo creen ¿Tú harías algo así o pedirías que te entierren con algún objeto que tanto te gusta?

Con anticipación la familia tuvo además que ver la forma de meter la camioneta en la tumba modificada, por lo cual utilizaron una grúa para poder levantarla e ingresarla en el terreno que ya estaba apartado. Todo esto llamó la atención no solo de los lugareños, sino de las redes sociales, pues las fotografía se volvió viral al saberse que una troca estaría dentro de una tumba.

En la página de Facebook de El Organismo algunas personas opinaron sobre el increíble suceso: “Cada quien ofrenda como quiere y puede. Parece que no hemos aprendido nada del Día de los Muertos real, el profundo. Que descanse en paz el Don y su familia también pues son los que quedan sufriendo”.

Estas fueron algunas de las críticas o defensas más destacadas en la página al ver que entierran a hombre con todo y su camioneta y para ello construyeron una tumba gigante. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, es indudable que es una forma inédita de despedir a un muerto, pero en estos tiempos eso y más se ha visto y para muestra un botón.

Otros usuarios más comentaron: “Dios lo bendiga”, ” todo un faraón”, “lo enterraron con él, pero no se va uno con nada. Del mundo te vas como viniste, desnudo, sin nada y entre llantos”, “al ritmo de y run y Run y run mi trokita A San Carlos por una nal…ta”, “gente mam…”, “tremenda pendejada”, “cada quien su pu… madre cada quien que lo sea sepultado como le de su pu… gana que tiene”.

El difunto futbolista marcó su último gol, antes de que su familia, compañeros y conocidos, le despidieran en su entierro y ha causado tanta conmoción que el video se ha vuelto viral no solo en ese país, sino en varias partes del mundo. Tan solo en la página de Al Rojo Vivo, hasta el día de hoy 14 de septiembre de 2021 ya tenía más de 21 mil 400 reacciones de me gusta y estaba cerca de alcanzar los 50 comentarios de la gente que se solidarizó con la tragedia.

Sin embargo, este no es el primer hecho similar que sucede, en la aplicación de Tik Tok se ven otros casos que también han tenido mucho impacto ¿Tú despedirías así a alguien? Aunque el suceso se ha hecho viral, se desconoce el nombre del joven, su edad, causas de su muerte así como la fecha en que dejó de existir, sin embargo, el video no ha sido impedimento para que provoque tristeza en los internautas.

Los muchachos tocan el balón, se dan pases para llegar a la portería, lugar donde se encontraba el ataúd de su compañero, ya en el área, el último jugador patea la pelota para que ésta rebote en el féretro y la pelota se incruste al fondo de las redes. Al entrar cruzar la línea de gol, los asistentes gritan con euforia y muchos se tiran alrededor del ataúd para llorar y despedir a su amigo, quien les ha dejado un profundo vacío que no podrán suplir con nadie más, por ello el homenaje.

¿PERO EN REALIDAD FUE GOL?

Al ver el video, de inmediato varios internautas lanzaron sus primeros comentarios: "El féretro lo pusieron con ángulo. Para que la pelota se dirigiera al arco. Gran noticia", "se están pasando ya", "ahora jugará fútbol en el cielo o en el infierno". "La pelota rebotó por favor que imaginación", "que triste", "ya no hay respeto", "que ridicules!!! Obvio que al patear el balón contra el ataúd el efecto rebote iría hacia ese lado del arco !!! No puedo con tanta ignorancia", "No maaaaa…..no no, yo pensé que en realidad el difunto si había metido gol, ahora si se la ganaron", dijeron otras personas

