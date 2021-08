Lyn May quiere costosos obsequios para su baby shower

“Quiero regalos marca Chanel”

Si no le dan eso, dice que mejor ni asistan a la fiesta No le importa el baby shower, quiere regalos para ella. Vaya controversia ha estado generando Lyn May desde que anunció que estaba esperando un hijo a sus 68 años, ante esto la vedette no se cansa del ojo público y ha confesado que ella realmente lo que quiere para el baby shower de su supuesto hijo es que le regalen costosos obsequios. Fue hace ya varias semanas cuando la actriz originaria de Acapulco, México, informó que estaba esperando un hijo con su actual pareja, el productor y diseñador de moda, Markos D1, afirmando que Lyn May se encontraba en la dulce espera desde hace 3 meses, y es que a pesar de que al inicio esta noticia impactó a todos, posteriormente la mexicana dio a entender que ella solía “decir una que otra mentirita”, para entretener al público. ¿Es una broma? Ante esto, Lyn May comentó en una entrevista que ella era la que manejaba sus redes sociales y que muchas veces ahí se le podía salir una que otra broma para mantener al público entretenido durante este momento de pandemia, haciéndoles “olvidar” las enfermedades y el mal rato que han pasado: “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó Lyn. “De repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada’”, contó sonriendo. A pesar de que dio a entender que su embarazo podría ser una broma, ahora la mujer de 68 años confesó que ya estaba preparando su baby shower y “exigió” incluso varios obsequios costosos.

Lyn May ya organiza su baby shower y pide costosos obsequios De acuerdo con el portal de noticias Milenio la vedette de 68 años, Lyn May comentó en una entrevista para el programa Suelta la sopa los diversos cambios que ha sufrido su cuerpo debido al embarazo, comentando que ha tenido intensos antojos en las últimas semanas ¿Esto también incluirá los costosos obsequios que pidió para su baby shower? El periódico mexicano sacó a relucir como la originaria de Acapulco comentada que ya estaba preparando su baby shower, y así poder celebrar el nacimiento de su bebé, en donde incluso Horacio Villalobos ya le había propuesto organizar la fiesta en el programa matutino de TV Azteca, Venga la alegría, en donde se encuentra actualmente participando.

La petición de Lyn May, pide costosos obsequios para la celebración del baby shower Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los “requerimientos” para asistir a su baby shower, ya que Lyn May comentó que ella solo quería que le regalaran costosos obsequios, y no necesariamente para su bebé, sino más bien para ella, ‘exigiendo’ una de las marcas más exclusivas, Chanel: “Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puuuuuros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no no entrarán al baby shower”, comentó la también actriz mexicana, argumentando que si nadie le da este tipo de obsequios mejor que ni entre a la celebración de su bebé.

“Mi madre tuvo un hijo a los 65”; Lyn May ya organiza su baby shower y pide costosos obsequios Después de confesar esto, en donde pedía exclusivamente costosos obsequios para entrar a su baby shower, Lyn May no solo dijo eso, ya que también incluso respondió a las innumerables críticas y especulaciones, las cuales afirmaban que este embarazo se había sido a través de inseminación artificial, sin embargo, la mujer de 68 años comentó que esto no era así, y que su madre era un claro ejemplo: “Mi mamá tuvo a un hijo a los 65 años y es compositor, toca la guitarra, es muy talentoso. Todas las mujeres costeñas somos así, muy calientes. Mi familia está bien, está a gusto conmigo porque ellos me apoyan”, comentó Lyn May bastante orgullosa, confesando que realmente el embarazo se había dado de manera natural.

Es niño y ya le está organizando el baby shower, pide costosos obsequios para ella No fue hace mucho, cuando Lyn May ya había revelado el sexo del supuesto bebé que esperaba, argumentando que sería niño, así lo dio a entender en una fotografía de su ultrasonido, comentando inclusive que realmente no le importaba perder su escultural figura por su pequeño retoño: “No he pensado en el nombre todavía, apenas son tres meses de embarazo y ustedes ya se andan muriendo. Yo he tenido tres hijas y me crecen las nalgas, la panza no”, comentó Lyn May antes de confesar que si no le daban obsequios costosos, no iban a poder asistir a su próximo Baby Shower.

El padre del bebé que espera Lyn May pediría prueba de ADN La noticia sobre el embarazo de la famosa vedette mexicana Lyn May a sus 68 años de edad, ha sorprendido a todos en las redes sociales, siendo un tema que ha estado en boca de todos. Cabe recordar que incluso la también actriz anunció que tenía tres meses de embarazo, pero no todo ha sido felicidad, ya que su pareja compartió lo inesperado. Fue a través de su cuenta de Instagram donde el cantante Markos D1, compartió una imagen que impacto a los seguidores, ya que al parecer desconfía de su paternidad. En la imagen se mostró bastante emocionado por nacimiento del pequeño que está esperando junto a Lyn May. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LYN MAY PIDIENDO CHANEL PARA SU BABY SHOWER

Pareja de Lyn May sorprende con publicación Hace unos días atrás la vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, conocida artísticamente como Lyn May, sorprendió a todos al informar que se encontraba embarazada a sus 68 años, y a pesar de que mucho se comenta que puede ser una broma por parte de la actriz, varios seguidores se encuentran 'preocupados' por ella. Desde que la mexicana anunciara que sería madre, las cosas se habían complicado con su pareja que por cierto es 30 años más joven que ella. El cantante Markos D1 generó preocupación en su relación, supuestamente no le contestaba los mensajes a la vedette, por lo que comenzaron los rumores de una posible ruptura.

¿Pedirá prueba de ADN? La publicación que realizó el cantante en su perfil de red social dejó muy intrigados a todos los internautas, a pesar de que se mostraba emocionado por conocer si su bebé será hombre o mujer en sus hashtags dejó entredicho que pediría una prueba de ADN. ¿Será acaso que dude de su paternidad? "El domingo estaré llegando a México para averiguar qué es. Tan ansioso con toda esta situación. Se siente como un programa de televisión. Niño o niña estoy feliz", escribió en su post. Luego utilizó los hashtags #daddyorNot (Papá o no) #babydaddy #lynmay # MarkosD1 #DnaTest (Prueba de ADN en ingles).

Borró el post Inmediatamente los internautas comenzaron a cuestionar al artista musical cuestionándolo sobre su supuesta duda de paternidad o pidiendo explicaciones del porque colocó ese hashtag. Al parecer no fue del agrado de la pareja de Lyn May. Probablemente los cuestionamiento hicieran que borrara el post. "Siembra dudas…..si a esa edad es Imposible salir embarazada", "Pues si con tantos que ha tenido que el bebé lleva un poco de cada uno", "¿Con cuantos se ha metido?, que ya duda si es de él", "pero que pruebas, si ella está así por tantas cirugías", "Pero si la señora ya dijo que es mentira, que solo fue para darle de que hablar a la gente", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la cuenta de Suelta la Sopa.