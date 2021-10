Hombre engaña a su mujer con su mamá mientras ella daba a luz a su hijo

A través de Tik Tok exhiben la terrible historia para la joven de 21 años de edad

Alyssa-Mae Harrison expone a su novio Ryan Williams y a su mamá Tammy Sturdy Mujer exhibe en Tik Tok a su esposo al decir que él la engaña con su mamá mientras daba a luz al hijo de ambos en el hospital, en un caso que ha llamado tremendamente la atención, un caso de infidelidad que pocos podrían imaginar, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Mirror. Tras darse cuenta de lo anterior, la joven, identificada como Alyssa-Mae Harrison, no tuvo consideraciones de exponerlo en las redes sociales y de manera textual fue tajante: "Mi novio se acostó con mi mamá mientras yo estaba en el hospital dando a luz a nuestro bebé". TERRIBLE RELATO La joven de 21 años afirma que el vergonzoso acto sucedió cuando ella estaba en labor de parto y dio a luz a su hijo Flynn, quien ahora tiene tres años de edad. Ella estuvo saliendo con saliendo con Ryan Williams por siete años cuando él hizo lo impensable con su mamá, Tammy Sturdy. Esta terrible historia de infidelidad ha cobrado gran relevancia como muchas otras en que usuarios exhiben sin temor a los acusados, mientras son juzgados por los internautas sin la menor consideración y reciben toda clase de comentarios agresivos en su contra.

HISTORIA SE HIZO VIRAL Para sorpresa de todos, fue el asistente de la tienda Asda, de Leamington Spa, quien compartió la increíble historia en Tik Tok, donde en poco tiempo se hizo viral, ya que hasta ahora la han visto casi 12 millones de veces en solo unos días, por el nivel de descaro. Los internautas no han tenido compasión de el hombre y la madre y fiel a este tipo de casos exhibidos, ellos mismos se 'convierten' en juez y condenan las acciones publicadas, pero ¿Qué piensa la mujer afectada sobre todo esto? Ya ha advertido de las consecuencias que tendrá esta infidelidad.

Engaña con su mamá: "SE VOLVIÓ TÓXICO" Con desilusión hacia su pareja y su madre, la joven tomó fuerza suficiente para poder contar todo y dejar a un lado la ignominia que provoca este tipo de situaciones y compartió: "El comienzo de mi relación con Ryan fue increíble. Él era romántico y no podíamos soportar estar separados". "Pero luego se volvió tóxico. Hizo trampa varias veces, pero yo era un imbécil y seguí perdonándolo y creyendo que cambiaría. Solía ​​llorar y suplicarme que me quedara. Sentí pena por él", dijo tras revelar cómo inició su relación y todas los momentos difíciles que tuvo que vivir a su lado.

Engaña con su mamá: LAS SOSPECHAS Luego la mujer continuó con el impactante relato con cierta decepción en sus palabras: “En febrero de 2018, me llevaron de urgencia al hospital con malas contracciones. Llamé a Ryan y no respondió las primeras veces hasta que finalmente logré comunicarme”. Y añadió sobre el angustiante momento: “Me dijo que había sucedido algo y que, por lo tanto, no iba a hacerlo. Vino más tarde esa noche a visitarnos a mí y al bebé en el hospital y actuó bien. No noté nada extraño en este punto. Regresamos a casa y vivimos una vida normal por un tiempo”.

VIO MENSAJES Y FOTOS Pero luego, hubo momentos complicados y sospechas: "No me enteré hasta dos años después. Mis vecinos me mostraron imágenes de mi madre entrando y saliendo constantemente de mi propiedad cuando yo no estaba en casa, lo que me hizo sospechar". "Luego encontré mensajes entre mi madre y mi exnovio, con fotos de desnudos y detalles y fechas de los incidentes, incluso cuando estaba dando a luz. Lo confronté y él confesó. Me sentí desconsolada, traicionada y como una fracasada. Me culpé a mí misma durante meses".

"EMPAQUÉ LAS COSAS DE RYAN Y LAS TIRÉ" Al confirmar la infidelidad de su madre con su novio en 2020, la joven decidió separarse de él y de su madre lo más pronto posible y fue de manera decisiva: "Tan pronto como me enteré, empaqué las cosas de Ryan, las tiré por el balcón y le dije que se fuera". "Nunca miré hacia atrás y es lo mejor que he hecho por mí. Mi madre y yo también dejamos de hablar una vez que me enteré de esto. Lo compartí en TikTok y no podía creer la cantidad de vistas, me gusta y comentarios que recibió. Fue una locura", dijo la joven.

SERÁ MAMÁ POR SEGUNDA OCASIÓN Pero por más que la historia de infidelidad parezca sacada de una novela o película, fue tan real que afectó a la víctima, tanto que lo tuvo que aclarar, no fue broma. "Mucha gente estaba en shock y disgustada con mi madre y mi ex novio. Algunos lo vieron como una broma, pero los que sabían la verdad se lo tomaron en serio". El haber compartido su experiencia en Tik Tok tiene un objetivo claro, desea que la gente esté atenta y no les suceda lo que a ella. Actualmente está embarazada y tiene programado el nacimiento de su otro bebé para el 2022 y se encuentra feliz de este momento.

Engaña con su mamá: MANDA CONSEJO Incluso se atrevió a mandar un consejo a todas las personas que vieron su historia de infidelidad y que no vivan una mala experiencia como le sucedió a ella: “Mi consejo para cualquier persona que haya pasado por cosas similares es que, por favor, nunca sea un tonto y se retire. “Sé que los amas y es difícil dejarlos ir, pero créeme que nunca cambiarán, y seguirás haciéndote daño hasta que no puedas sobrellevarlo más. Por favor, ponte a ti mismo primero, conoce tu propio valor y nunca te conformes con menos”, dijo con cierto rencor.

Engaña con su mamá: REACCIONAN AL CASO Pero la gente no tuvo compasión del caso de infidelidad y de pronto comenzaron a opinar: “Me da miedo que dice novio y no exnovio”, “reina ganaste el trend”, “para que tener enemigos con una madre así”, “¿Perdona?”, “se ha pasado el trend”, “sabía cómo era la canción y aún así no me lo esperaba”. “¿Cómo dices que dijiste?”, “a veces hubiese preferido no entender inglés”, “lo siento ¿Qué fue lo que dijiste?”, pero al ver las reacciones incrédulas, la joven optó por contestar y dijo de manera textual: “Esto realmente sucedió”, ante la sorpresa de muchas personas.