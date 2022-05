Nodal es atacado por seguidores tras filtrar conversación con Belinda.

El cantante de 23 años responde a las fuertes críticas.

Por primera vez Belinda habla sobre los mensajes.

Critican Nodal mensajes Belinda. Este miércoles se desató una tremenda controversia luego de que Christian Nodal hiciera lo impensable en contra de Belinda, y es que las redes sociales son otro mundo de información y cuando se trata de las celebridades es más que claro que todo se centra en el ojo del huracán, a parte son medios en donde toda la información llega a manos de todo el mundo, por lo que el cantante de regional mexicana expuso de fuerte manera a la ojiazul.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ cansado de ser atacado por la madre de Belinda no dudo en defenderse con una respuesta hacía la señora a través de Twitter: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo”.

Christian Nodal exhibe conversación de WhatsApp con su ex

Junto con esa respuesta el joven de 23 años colocó una captura de pantalla en donde filtra una conversación que mantuvo con la protagonista de ‘Cómplices al rescate’ cuando aún eran pareja, por lo que muchas de las Belifans salieron en defensa de la ojiazul ‘atacando’ a Nodal tras exhibirla de esa manera.

Pues en el mensaje que Christian Nodal filtró se aprecia como Belinda le pide dinero para poder arreglarse la dentadura y a los pocos minutos aparecen mensajes en donde asegura que el cantante de regional mexicano le destrozó por completo la vida y se mostraba arrepentida de lo que había pasado junto a su ex prometido. Archivado como: Critican Nodal mensajes Belinda.