El destino final de los restos de José José sigue siendo un completo misterio

José Joel confirmó un ‘golpe’ a su hermana Sarita

Aunque el mensaje alegró a un sector, las alarmas siguen encendidas

José Joel dio uno de los primeros ‘golpes sobre la mesa’ a su hermana Sarita, al impedir la cremación del cuerpo de José José.

José Joel estalló contra su hermana Sarita Sosa y la viuda de su padre, Sara Salazar, luego de que la primera confirmara que el cuerpo de José José sería cremado y solo la mitad de sus cenizas viajarían a México para recibir un homenaje póstumo.

En pleno homenaje en Miami, Sarita habló para las cámaras de Univisión y señaló: “Todavía está yendo una mitad de él”, refiriéndose a México y asegurando que la cremación del ‘Príncipe de la Canción’ se debía a un acuerdo entre sus hermanos.

Sin embargo, José Joel destapó que no se había llegado a ese acuerdo: “Habíamos acordado esa noche (durante la reunión que tuvieron los hijos de José José) que el cuerpo entero de mi papá llegaba a México y que el cuerpo entero de mi papá se enterraba en México. Ahí no se habló de cremación, ahí no se habló de nada”, dijo José Joel este lunes en el programa Despierta América.

Posteriormente, el hijo del cantante se refirió a Sarita y a su madre: “A nosotros se nos hace una falta de respeto que tengan ustedes esperando al Gobierno de México, a toda una nación, a los medios para ver ahora qué se le ocurre a la señora (Sara, la viuda de José José)”.

Asimismo, durante la entrevista el primogénito del ‘Príncipe de la Canción’ envió un contundente mensaje a la familia Sosa Salazar.