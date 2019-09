Página

Neida Sandoval destapó traición de Univisión en una charla con Ana María Canseco

La expresentadora de ‘Despierta América’ fue muy contundente y habló ‘sin pelos en la lengua’

Los internautas no dudaron en arremeter en contra de la cadena televisiva

La expresentadora de Univisión, Neida Sandoval destapó la traición que le hizo la cadena y le reveló a Ana María Canseco los motivos de su salida de la empresa.

Neida Sandoval conformó junto con otro grupo de presentadores una de las épocas ‘doradas’ de Despierta América, en donde tenían una popularidad tremenda gracias a la buena química que había entre el elenco.

Sin embargo, en el 2013 todo llegó a su fin con la renuncia de la conductora en medio de un turbio ambiente que por fin reveló ante las cámaras del programa de YouTube de Ana María Canseco.

Al comienzo del video, Neida comentó que ella estaba al tanto que tenía reemplazos, hecho que comenzó a desatar las especulaciones sobre una posible salida: “Yo me enteré dos meses antes que tenía reemplazos”, dijo.

Posteriormente, la exconductora aseguró que fue el equipo de trabajo el que se encargó de revelarle la noticia de sus reemplazos: “El equipo que habíamos formado con toda la parte técnica (…) eran personas que eran parte de nuestra familia y me lo dijeron: ‘Neida, los fines de semana están trayendo a dos personas haciendo pruebas para presentadores de las noticias en tu escritorio”.

Asimismo, Neida Sandoval contó que todo cambió con la llegada de un nuevo jefe: “Nunca se había querido reunir conmigo (…) pero no había interés, entonces yo sabía que no había interés en reunirse conmigo, yo no era prioridad como presentadora de noticias”.