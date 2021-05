Crédito tributario por hijos sería incautado por IRS para pagar deudas

Originalmente esta ayuda de crédito tributario que podría ser incautado para pagar deudas, es para que las familias de bajos recursos económicos puedan hacer frente a los compromisos adquiridos durante la época de pandemia, sin embargo, si usted tiene alguna de estas deudas pendientes, podría tener que empezar a resignarse a no recibirlo todo o solo una parte.

Autoridades advierten que el crédito tributario por hijos de $ 3,600 podría ser incautado por el IRS para pagar deudas antiguas, debe estar alerta, de acuerdo a una publicación hecha por el portal de noticias The Sun .

Crédito tributario: BUENA NOTICIA

Pero hay una buena noticia, no todo es negativo en el crédito tributario que sería incautado, porque las mismas autoridades han establecido algunos criterios y no todos resultarían perjudicados si usted tiene pendiente algunas deudas antiguas por pagar, por lo que no le quitarían su dinero si usted tiene deudas a nivel federal o estatal como el retorno de impuestos.

Hay que recordar que fue el mismo mandatario estadounidense quien avisó a la ciudadanía que serían todos los habitantes quienes recibirían esta ayuda mensual de manera automática, por lo que en una instancia todos se verían beneficiados.