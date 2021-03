Un hospital de Chicago vacunó por “error” a empleados latinos y afroamericanos de la Torre Trump fuera del cronograma oficial

La vacunación de 72 empleados provocó suspicacias y una investigación de la Alcaldía

El hospital negó negó favoritismos o tratamiento preferencial al principal emprendimiento inmobiliario de Trump en la ciudad

Un funcionario de un hospital en el West Side de Chicago que atiende principalmente a personas negras y latinas admitió el martes que miembros de su personal suministraron indebidamente vacunas a empleados de Trump Tower. La vacunación contra el covid-19 de 72 empleados latinos y afroamericanos de la Torre Trump International Chicago, fuera del cronograma oficial, provocó suspicacias y una investigación de la Alcaldía.

Se trata de personal de servicio de la torre de 98 pisos que se levanta junto al río Chicago, y que fue vacunado “por error”, según confirmó este martes George Miller, presidente del Hospital Loretto del oeste de la ciudad. Los trabajadores de restaurantes y el personal de hoteles de Chicago no son actualmente elegibles para la vacuna

En un comunicado al personal, el ejecutivo dijo que autorizó la vacunación los días 10 y 11 de marzo, a pedido de habitantes de la comunidad de Austin, donde se encuentra el pequeño hospital de 122 camas que fue escogido por la municipalidad en su momento para iniciar la campaña de vacunación contra la pandemia.

Vacunas a empleados de Trump por “error”

“En ese momento estábamos bajo la impresión de que los trabajadores de restaurantes y de la industria hotelera eran considerados esenciales y prioritarios para recibir la vacuna”, dijo Miller. “Ahora entiendo que fue un error, después de conversaciones con el Departamento de Salud Pública de Chicago”, agregó Miller, quien negó favoritismos o tratamiento preferencial al principal emprendimiento inmobiliario de Trump en la ciudad.

Miller dijo que los trabajadores vacunados a principios de este mes eran en su mayoría residentes negros y morenos de la comunidad alrededor del hospital que no podían dejar sus trabajos durante el horario regular. Según el cronograma de vacunación, el personal de hotelería y restaurantes recién comenzará a ser vacunado el 29 de este mes, informó The Associated Press.